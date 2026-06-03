EBOiR obniżył prognozy wzrostu PKB Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. do 3,5 proc., a w 2027 r. do 2,8 proc. Są to wartości w obu przypadkach niższe o 0,2 pkt proc. względem poprzednich szacunków.

Instytucja wskazała, że aktywność gospodarcza w Polsce będzie wspierana przez maksymalne wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy i Odnowy. Termin na sfinansowanie inicjatyw z tego programu mija wraz z końcem sierpnia 2026 r. Do tego ważnym czynnikiem jest wysoki poziom wydatków na obronność, w tym środków pochodzących z SAFE.

Wśród ryzyk stojących na drodze wzrostowi gospodarczemu EBOiR wymienił możliwą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wynikający z tego pośrednio słabszy popyt ze strony państw strefy euro, mogący negatywnie odbić się na polskim eksporcie.

Źródło: PAP