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03.06.2026 09:37

EBOiR obniżył prognozy wzrostu PKB Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) obniżył prognozy wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. do 3,5 proc., a w 2027 r. do 2,8 proc. Są to wartości w obu przypadkach niższe o 0,2 pkt proc. względem poprzednich szacunków.

Instytucja wskazała, że aktywność gospodarcza w Polsce będzie wspierana przez maksymalne wykorzystanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy i Odnowy. Termin na sfinansowanie inicjatyw z tego programu mija wraz z końcem sierpnia 2026 r. Do tego ważnym czynnikiem jest wysoki poziom wydatków na obronność, w tym środków pochodzących z SAFE.

Wśród ryzyk stojących na drodze wzrostowi gospodarczemu EBOiR wymienił możliwą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wynikający z tego pośrednio słabszy popyt ze strony państw strefy euro, mogący negatywnie odbić się na polskim eksporcie.

Źródło: PAP

PKB lekko zwolnił, konsumpcja straciła impet
Na zdjęciu widok na Warszawę, jedno z największych centrów usług biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Na zdjęciu widok na Warszawę. Fot. ShaoChen Yang/Getty Images
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