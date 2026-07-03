EBOR zainwestował do 204 mln zł w akcje spółki Robyg – podał EBOR w komunikacie.

Na zdjęciu logo GPW. Fot. PAP/Rafał Guz

„EBOR przeprowadził inwestycję kapitałową w wysokości do 204 mln zł w Robyg, jednego z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, w związku z jej pierwszą ofertą publiczną (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – napisano.

„Udział EBOR w IPO wesprze strategię rozwoju spółki, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia podaży mieszkań w Polsce, w szczególności w segmencie mieszkań średniej i przystępnej cenowo klasy” – dodano.

Robyg zadebiutował w czwartek na głównym rynku GPW.

Łączna wartość oferty akcji wyniosła 1,178 mld zł, z czego wartość oferty publicznej akcji sprzedawanych wyniosła 850 mln zł, a wartość nowo emitowanych akcji 328 mln zł.

Robyg był w czwartek spółką o najwyższych obrotach na GPW.

Jak poinformował PAP Biznes Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg, Robyg spodziewa się lepszego sprzedażowo drugiego półrocza, a w całym 2026 r. liczy na ok. 2,8 tys. sprzedanych mieszkań. Na rynku krakowskim deweloper planuje mocniej zaznaczyć swoją obecność do 2028 r.

Deweloper był już notowany na GPW w latach 2010-2018.

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Źródło: PAP, XYZ