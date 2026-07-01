Elektrownia Powiśle z refinansowaniem od Erste. Ponad 170 mln euro

Właściciele warszawskiej Elektrowni Powiśle dopięli refinansowanie projektu. Erste Bank Polska i Erste Group przeznaczyły na ten cel 172 mln euro.

Tristan Capital Partners oraz White Star Real Estate dopięli w środę refinansowanie Elektrowni Powiśle. Jego wartość to 172 mln euro. Nowego kredytu udzieliły Erste Group i Erste Bank Polska, co jest ich pierwszą transakcją po wejściu Erste do Polski.

– Dzisiejsze refinansowanie stanowi ważny kamień milowy w rozwoju Elektrowni Powiśle i potwierdza długoterminową wartość, jaką projekt generuje zarówno dla inwestorów, jak i instytucji finansujących – mówi Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.

Otwarta w 2020 r. po rewitalizacji Elektrownia Powiśle jest powierzchnią typu mixed-use. Posiada powierzchnię biurową, komercyjną i rozrywkową, a także hotel oraz mieszkania.

– Elektrownia Powiśle posiada wszystkie cechy, których poszukujemy przy finansowaniu nieruchomości klasy instytucjonalnej. Cieszymy się, że pierwsza transakcja zrealizowana wspólnie przez Erste Group i Erste Bank Polska po ekspansji Erste na rynek polski wspiera jedną z wiodących inwestycji mixed-use w Polsce – mówi Günther Artner, dyrektor ds. nieruchomości komercyjnych w Erste Group.