08.04.2026

Emmanuel Macron: około 15 państw chce przywracać ruch w cieśninie Ormuz pod przewodnictwem Francji

Prezydent Francji zapowiada, że około 15 państw chce wziąć udział w misji udrożnienia cieśniny Ormuz. Ma się odbywać w pełnej współpracy z Iranem i ruszy, gdy zawieszenie broni faktycznie wejdzie w życie.

– Około 15 krajów jest obecnie zmobilizowanych i uczestniczy w planowaniu, pod przewodnictwem Francji, aby umożliwić realizację tej ściśle defensywnej misji we współpracy z Iranem w celu ułatwienia wznowienia ruchu – mówił francuski prezydent na spotkaniu rady obrony i bezpieczeństwa narodowego.

Jak przyznał, misja ruszy, „gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki”, czyli w życie wejdzie zawieszenie broni. Jednym bowiem z kluczowych punktów dwutygodniowego rozejmu między Izraelem, USA i Iranem jest otwarcie szlaku transportu ropy z Zatoki Perskiej.

Cieśnina Ormuz jest zamknięta od 28 lutego, gdy Izrael i USA zaatakowały Iran. To wywołało światowy kryzys paliwowy, a ceny ropy poszły w górę do poziomu ponad 100 dolarów za baryłkę. Zawieszenie broni, które USA i Iran zawarły dziś w nocy, ma otworzyć cieśninę i wznowić transport ropy czy LNG. Jednocześnie w Zatoce Perskiej jest obecnie ponad 200 statków, więc rozładowanie „korka” nie będzie proste.

Netanjahu: zawieszenie broni z Iranem nie dotyczy Libanu
Emmanuel Macron zapowiada, że Francja poprowadzi międzynarodową misję, która ma otworzyć cieśninę Ormuz. Fot. Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026