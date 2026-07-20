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20.07.2026 12:37

Endego sprzedaje dystrybucję oprogramowania firmie Volupe Group

Endego, spółka z portfela Abris Capital Partners, sprzedała swój dział dystrybucji oprogramowania Siemens i Altair Volupe Group, czyli europejskiemu dostawcy oprogramowania CAE i symulacji inżynierskich. To pozwoli polskiej firmie skoncentrować się na rozwoju usług inżynieryjnych i cyfryzacji.

Tomasz Hajduk, dyrektor inwestycyjny w Abris Capital Partners i CDO w Alsendo
Tomasz Hajduk z Abris uważa, że transakcja sprzedaży dystrybucji oprogramowania to ważny krok dla Endego. Fot. Abris

Transakcja to część długoterminowej strategii Endego. Spółka chce bowiem skupić swoje zasoby i rozwój na dostarczaniu rozwiązań dla klientów z sektora mobility i przemysłowego.

– Sprzedaż działalności w zakresie dystrybucji oprogramowania to naturalny krok w realizacji naszej strategii. Chcemy w pełni skoncentrować się na rozwoju Endego jako partnera inżynieryjnego, oferującego zintegrowane kompetencje obejmujące inżynierię mechaniczną, projektowanie elektryki i elektroniki, rozwój oprogramowania oraz walidację wirtualną. Naszym celem jest dostarczanie komplementarnych, systemowych rozwiązań w całym cyklu rozwoju produktu dla klientów z sektora mobility i sektorów przemysłowych. Szczególnie silny popyt obserwujemy w obszarach takich jak elektromobilność i connectivity – pozostaną one ważnymi kierunkami rozwoju naszych kompetencji i długoterminowych relacji z klientami – wyjaśnia Krzysztof Walczak, CEO Endego.

– Sektor mobility i sektory przemysłowe przechodzą dynamiczną transformację, napędzaną elektryfikacją, connectivity oraz rosnącą rolą produktów definiowanych programowo. Jednocześnie – nawet w warunkach, w których AI zmienia sposób wykonywania pracy inżynierskiej – popyt na wysokiej jakości kluczowe kompetencje inżynieryjne pozostaje bardzo silny. Transakcja to ważny krok dla Endego, pozwalający spółce skoncentrować zasoby na kompetencjach, w których może tworzyć największą długoterminową wartość dla swoich klientów. Gratuluję Krzysztofowi i całemu zespołowi zarządzającemu pomyślnego przeprowadzenia tego procesu – dodaje Tomasz Hajduk, dyrektor inwestycyjny w Abris Capital Partners.

Endego to polski dostawca usług inżynieryjnych dla sektorów automotive, maszyn rolniczych czy transportu kolejowego. Spółka wspiera klientów od koncepcji produktu aż do jego industrializacji i wsparcia w fazie produkcji. Firma realizuje projekty dla klientów na rynkach międzynarodowych.

Abris Capital Partners to firma private equity koncentrująca się na wspieraniu wzrostu i transformacji średniej wielkości przedsiębiorstw w Europie Środkowej. Zarządza kapitałem w wysokości 1,3 mld euro. Koncentruje się na transakcjach, w których przejmuje albo 100 proc. udziałów, albo pakiet większościowy.

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