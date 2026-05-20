20.05.2026 09:52

Enea pozyskała pożyczkę z KPO. Ponad 400 mln zł na 11 farm fotowoltaicznych

Enea Nowa Energia podpisała umowę pożyczki z BGK na 417,5 mln zł. Będzie ona finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze mają zwiększyć moc zainstalowaną w fotowoltaice Grupy Enea czterokrotnie.

Warta 417,5 mln zł pożyczka z KPO dla spółki Enea Nowa Energia wesprze budowę 11 nowych farm fotowoltaicznych. Staną w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. Inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną w fotowoltaice Grupy Enea czterokrotnie, z 92 do 360 MW.

Wynegocjowaliśmy korzystne warunki, które pozwolą ograniczyć koszty realizacji inwestycji” – mówi wiceprezes Enei Nowa Energia ds. finansowych Piotr Skubel.

Pieniądze trafią na refinansowanie do 90 proc. wydatków kwalifikowalnych w wysokości ok. 464 mln zł. Finansowanie zostało udzielone na okres 15 lat.

Grupa Enea podała, że w 2025 r. jej łączna moc zainstalowana we wszystkich rodzajach odnawialnych źródeł energii (OZE) wzrosła o 220,5 MW.

Warta 417,5 mln zł pożyczka z KPO dla spółki Enea Nowa Energia wesprze budowę 11 nowych farm fotowoltaicznych.
