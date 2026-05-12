Erste chce ponownego rozpatrzenia kary 21 mln zł od KNF

Erste Bank Polska złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, która nałożyła na bank kary w łącznej wysokości 21,1 mln zł – podaje KNF. Chodzi o łącznie 8 spraw.

Nałożone w marcu na Erste (wtedy jeszcze Santander) kary dotyczą 8 spraw i sumują się do 21,1 mln zł. Najwyższą karę – 7 mln zł – bank otrzymał za wykonywanie zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest „Oprocentowanie Nie Wyższe Niż” w latach 2021–2023.

Bank otrzymał też m.in. karę 4 mln zł za współpracę z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w latach 2018–2021, a także karę o wartości 1 mln zł w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w latach 2018–2019.

Kara była natychmiast wykonalna, stąd przedstawiciele banku po jej otrzymaniu zapowiedzieli niezwłoczne opłacenie 21,1 mln zł.

