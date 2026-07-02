Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.07.2026
NEWSROOM XYZ
02.07.2026 16:41

Erste zmienia strukturę akcjonariatu Erste TFI. Bank liczy na 540 mln zł dodatkniego wpływu netto

Erste Bank Polska szacuje, że zmiana struktury właścicielskiej Erste TFI podniesie skonsolidowany wynik netto grupy o około 540 mln zł. Efekt ma mieć charakter jednorazowy i będzie zależał od finalnych danych po zamknięciu transakcji.

Oddział Erste Group w Wiedniu
Erste Group przejęła 49 proc. akcji Santander Bank Polska. To największa transakcja w historii polskiej bankowości. Fot. mat. prasowe Erste

Bank poinformował w komunikacie giedłowym, że zdecydował o sprzedaży jednej akcji Erste Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na rzecz podmiotu z Grupy Erste Group Bank AG. Cena transakcji wynosi 2924 euro. Jej realizacja zależy od braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec nabycia akcji TFI oraz uzyskania przez podmiot z Grupy Erste statusu podmiotu dominującego.

Do tej pory po połowie udziałów w Erste TFI miał Erste Bank Polska i Erste Group Bank AG (spółka matka). Przypomnijmy, w kwietniu doszło do rebrandingu Santader Bank Polska na Erste Bank Polska, po ubiegłorocznej transakcji przejęcia własności banku.

Erste Bank Polska zachowa blisko połowę akcji TFI

Po sprzedaży jednej akcji bank będzie posiadał 67 499 akcji Erste TFI. Będą one stanowiły około 49,999 proc. akcji towarzystwa.

Planowana transakcja oznacza zmianę sposobu ujmowania TFI w sprawozdaniach finansowych banku. Erste TFI utraci status jednostki zależnej i nie będzie już konsolidowane metodą pełną. Zostanie natomiast wykazane jako jednostka stowarzyszona, zgodnie z metodą praw własności.

Jednorazowy wpływ wynika z wyceny akcji TFI

Według banku szacunkowy, jednorazowy wpływ na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej wynosi około 540 mln zł. Wyliczenie przygotowano na podstawie danych według stanu na 31 marca 2026 roku.

Bank wskazał, że efekt jest konsekwencją wyceny do wartości godziwej pozostałych akcji TFI, które pozostaną w jego posiadaniu. Ostateczna kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym rachunku wyników po przeprowadzeniu transakcji i aktualizacji danych.

Erste Bank Polska podał, że zmiany są związane z wejściem banku do grupy Erste. W obszarze działalności TFI wdrażany jest nowy model dystrybucji produktów inwestycyjnych.

Jednym z jego elementów ma być przejęcie kontroli nad TFI przez podmiot z Grupy Erste, który specjalizuje się w zarządzaniu aktywami. Według banku ma to wzmocnić tempo rozwoju Erste TFI oraz poprawić efektywność jego działania.

Źródło: PAP/XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Wyhamowanie boomu IT i słabsza aktywność w regionach wschodnich. Jak zmienia się przedsiębiorczość w Polsce
Liczba aktywnych przedsiębiorstw rośnie, ale tempo powstawania nowych firm wyraźnie wyhamowało. W których branżach powstaje ich najwięcej, a w których najmniej? Czy wojna w Ukrainie i sytuacja na…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Rewolucja w Salesmanago. Manago AI odciąży marketerów w e-commerce
Rebranding i strukturalna zmiana oferty w kierunku sztucznej inteligencji wieńczy transformację firm Thulium i Leadoo po przejęciach. Technologiczna grupa wykorzystała AI, by pracę zajmującą dni…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Drony, spółki, MAP. Mydlenie oczu, brak konkretów, tajemnica
Ochrona antydronowa to dziś termin odmieniany przez wszystkie przypadki. Zabezpieczenie infrastruktury państwowej przed bezzałogowcami jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa państwa. Jak…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Deweloperzy w coraz gorszych nastrojach. Mimo niezłego popytu
Deweloperzy sprzedają rekordowo wiele mieszkań. Ale tracą wiarę w dalszy wzrost sprzedaży. Czerwiec 2026 r. przyniósł najlepszy wynik sprzedażowy nieruchomości od miesięcy i jednocześnie pierwszy od…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Bruksela chce rozbudować „autostrady energetyczne”. Polska i Francja nie chcą dodatkowych podatków
UE przyspiesza budowę paneuropejskiej sieci przesyłu energii elektrycznej. Dla jednych to warunek transformacji energetycznej i tańszego prądu, dla innych – nowy mechanizm redystrybucji pieniędzy…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Trudny wieczór w energetyce. Upał, awarie i nadzwyczajna reakcja operatora
Wysokie temperatury dają się we znaki polskiej energetyce. Zwiększone zapotrzebowanie na energię, niska wietrzność i awarie niektórych elektrowni sprawiły, że we wtorek w godzinach wieczornych…
30.06.2026