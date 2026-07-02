Erste zmienia strukturę akcjonariatu Erste TFI. Bank liczy na 540 mln zł dodatkniego wpływu netto

Erste Bank Polska szacuje, że zmiana struktury właścicielskiej Erste TFI podniesie skonsolidowany wynik netto grupy o około 540 mln zł. Efekt ma mieć charakter jednorazowy i będzie zależał od finalnych danych po zamknięciu transakcji.

Erste Group przejęła 49 proc. akcji Santander Bank Polska. To największa transakcja w historii polskiej bankowości. Fot. mat. prasowe Erste

Bank poinformował w komunikacie giedłowym, że zdecydował o sprzedaży jednej akcji Erste Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na rzecz podmiotu z Grupy Erste Group Bank AG. Cena transakcji wynosi 2924 euro. Jej realizacja zależy od braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego wobec nabycia akcji TFI oraz uzyskania przez podmiot z Grupy Erste statusu podmiotu dominującego.

Do tej pory po połowie udziałów w Erste TFI miał Erste Bank Polska i Erste Group Bank AG (spółka matka). Przypomnijmy, w kwietniu doszło do rebrandingu Santader Bank Polska na Erste Bank Polska, po ubiegłorocznej transakcji przejęcia własności banku.

Erste Bank Polska zachowa blisko połowę akcji TFI

Po sprzedaży jednej akcji bank będzie posiadał 67 499 akcji Erste TFI. Będą one stanowiły około 49,999 proc. akcji towarzystwa.

Planowana transakcja oznacza zmianę sposobu ujmowania TFI w sprawozdaniach finansowych banku. Erste TFI utraci status jednostki zależnej i nie będzie już konsolidowane metodą pełną. Zostanie natomiast wykazane jako jednostka stowarzyszona, zgodnie z metodą praw własności.

Jednorazowy wpływ wynika z wyceny akcji TFI

Według banku szacunkowy, jednorazowy wpływ na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej wynosi około 540 mln zł. Wyliczenie przygotowano na podstawie danych według stanu na 31 marca 2026 roku.

Bank wskazał, że efekt jest konsekwencją wyceny do wartości godziwej pozostałych akcji TFI, które pozostaną w jego posiadaniu. Ostateczna kwota zostanie ujęta w skonsolidowanym rachunku wyników po przeprowadzeniu transakcji i aktualizacji danych.

Erste Bank Polska podał, że zmiany są związane z wejściem banku do grupy Erste. W obszarze działalności TFI wdrażany jest nowy model dystrybucji produktów inwestycyjnych.

Jednym z jego elementów ma być przejęcie kontroli nad TFI przez podmiot z Grupy Erste, który specjalizuje się w zarządzaniu aktywami. Według banku ma to wzmocnić tempo rozwoju Erste TFI oraz poprawić efektywność jego działania.

Źródło: PAP/XYZ