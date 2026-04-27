Santander to już Erste. Po rebrandingu klienci mogą liczyć na kilka nowości

W weekend ruszył rebranding Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. Jak zapowiedział Erste Bank na poniedziałkowej konferencji, klienci bankowości detalicznej mogąl liczyć na kilka nowości, w obszarze klienta korporacyjnych bank będzie nadal kontynuował współpracę z Santanderem w zakresie oferty korporacyjno-inwestycyjnej.

W zakresie bankowości detalicznej bank zapowiedział wprowadzenie 4,5-proc. konta oszczędnościowego dla wszystkich środków oraz inwestycji z gwarancją kapitału. Bank pozostawi darmowe przelewy natychmiastowe. Klienci z segmentu małych i średnich firm dostaną wzmocnioną ofertę, w tym rachunki za zero, darmowe konta walutowe, czy nowość w Polsce, czy program lojalnościowy dla klientów z tego obszaru.

Bank chce się skupić na wspieraniu polskich firm w ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej i na odwrót - firmy z CEE zachęcać, by wchodziły na rynek polski. Dziś 2100 polskich firm prowadzi już działalność na regionalnych rynkach, gdzie obecny jest już Erste. Dla porównania, 800 podmiotów z CEE prowadzi dziś działalność w Polsce.

– Będziemy z ofertą wychodzić stopniowo, pierwsza część oferty pojawi się w maju – powiedziała wiceprezeska banku Magdalena Proga-Stępień.

Rebranding Santandera na Erste – ogólnie dla klientów niewiele się zmienia

W piątek sąd rejestrowy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zmianę nazwy banku z Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. Był to kluczowy kamień milowy w procesie rebrandingu, po zgodach KNF i akcjonariuszy banku. Bank działa już oficjalnie pod marką Erste.

Ogólnie, jak zapowiadano jeszcze przed weekendem, dla klientów niewiele jednak się zmienia. Usługi działają jak dotąd, a zmiana objęła jedynie logo, adres strony internetowej i nazwę aplikacji.

Prace związane z rebrandingiem rozpoczęły się w piątek, 24 kwietnia i skończyły w niedzielę, 26 kwietnia.

Nowy adres strony to erste.pl, a dotychczasowa aplikacja nazywać się już Erste. Zmieniają się też nazwy niektórych produktów i usług.

Rozpoczęły się także prace związane ze zmianą akcentów kolorystycznych placówek bankowych. Dominującym kolorem będzie niebieski, a nie tak jak dotychczas – czerwony.

Czytaj także: Ciąg dalszy zmian w zarządzie Santandera. Bernhard Leder z Erste obejmie funkcję CFO

Erste Group przejęła Santander Bank Polska

Od początku stycznia 2026 r. Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza – Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska oraz 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste. Wcześniej, od 2011 r., bank należał do hiszpańskiej Grupy Santander.

Czytaj więcej: Nadchodzi Erste, czyli 200 lat wzlotów i upadków z lądowaniem w Polsce

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie „Santander”, z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce wraz ze spółkami zależnymi, który w całości należy do grupy Santander. Bank informował, że proces rebrandingu ma skupić się w całości w drugim kwartale 2026 r.

Czytaj także: Erste ma zielone światło na przejęcie polskiego banku Santandera. Rynek spekuluje o pierwszych ruchach

W lutym informowano, że wpływ kosztów procesu integracji z Erste na wynik finansowy Santander BP szacowany jest wstępnie na ok. 250 mln zł. W poniedziałek bank podtrzymał te szacunki.

Austriacka grupa Erste obsługuje ponad 23 mln klientów na ośmiu rynkach i – jak zaznacza – jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo‑Wschodniej. Zatrudnia blisko 55 tys. pracowników i ma ponad 2,1 tys. oddziałów.

Erste Bank Polska, dotychczasowy Santander BP, należy do największych banków detalicznych w Polsce. Według danych ze strony banku na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i zatrudniał 11,4 tys. osób. W 2025 r. bank wypracował niemal 6,5 mld zł zysku netto. W prezentacji wyników banku za 2025 r. poinformowano, że posiada on 5,4 mln klientów detalicznych.

Polecamy: Banki zarabiają jak nigdy. Oto 6 wykresów, które pokazują zwycięzców i przegranych w 2025 r.

Źródło: PAP, XYZ