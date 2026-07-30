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30.07.2026 14:28

Eurostat policzył, kogo stać na urlop. Wielu Polaków nawet o nim nie myśli

W 2025 r. 27,5 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 16 lat i więcej nie mogło sobie pozwolić finansowo na tygodniowy urlop poza miejsce zamieszkania – wynika z danych Eurostatu. W Polsce wskaźnik ten był niższy od średniej i wyniósł 24,5 proc.

Na zdjęciu molo w Sopocie
Według Eurostatu w 2025 r. 24,5 proc. mieszkańców Polski nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd poza miejsce zamieszkania. Na zdjęciu molo w Sopocie. Fot. PAP/Andrzej Jackowski

Jak zauważył urząd, sytuacja materialna mieszkańców UE uległa nieznacznemu pogorszeniu w ciągu roku. W 2024 r. analogiczne dane wskazały, że problem z wyjechaniem na wakacje zgłaszało 27 proc. osób żyjących w krajach wspólnoty. Porównując jednak ubiegłoroczne dane z tymi sprzed dekady, odsetek osób niemogących sfinansować tygodniowego wypoczynku zmalał o 7,7 pkt. proc.

W Polsce w 2025 r. wskaźnik ten wyniósł 24,5 proc. i był lepszy niż przed rokiem. W 2024 r. trudności w sfinansowaniu wyjazdu na urlop dotykały 25,5 proc. mieszkańców naszego kraju. Z kolei od 2014 r. odsetek ten zmalał niemal o połowę – wówczas tygodniowe wakacje były poza zasięgiem 52,6 proc. osób.

Wracając jednak do danych za 2025 r., w najtrudniejszej sytuacji według Eurostatu byli mieszkańcy Rumunii (61,4 proc.), następnie Grecji (46,6 proc.) oraz Bułgarii i Węgier (w obu przypadkach 39,1 proc.). Najniższy odsetek osób zgłaszających problem z organizacją urlopu dotyczył natomiast Luksemburga (10,6 proc.), Szwecji (12,4 proc.) oraz Holandii (12,8 proc.).

Nie może więc dziwić, że wskazane państwa znajdują się na przeciwległych biegunach także w raporcie o wartości produktu krajowego brutto przypadającego na mieszkańca – tzw. PKB per capita. Według Eurostatu w 2025 r. Luksemburg był liderem pod tym względem, odpowiadając 239 proc. średniej UE wynoszącej 41 tys. euro na osobę. Holandia była trzecia (133 proc.), a Szwecja ósma (111 proc.). Zestawienie zamykały Grecja i Rumunia, w przypadku których PKB na mieszkańca wyniosło 68 proc. unijnej średniej.

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