Ewakuacja lotniska na Cyprze po wykryciu podejrzanego obiektu. Alarm w Pafos i Akrotiri

Terminal pasażerski w Pafos został ewakuowany po wykryciu podejrzanego obiektu na radarach - podał Reuters. Alarm ogłoszono także w brytyjskiej bazie RAF Akrotiri.

Powodem był "podejrzany obiekt" wykryty przez system radarowy. Informację podała lokalna telewizja, powołując się na służby.

Lotnisko w Pafos oddalone jest o około 60 kilometrów od brytyjskiej bazy RAF Akrotiri. Przypomnijmy, baza została w nocy trafiona przez bezzałogowy dron.