EY: w 2025 r. na globalnym rynku IPO osiągnęły firmy technologiczne związane z AI

W 2025 r. na całym świecie odbyły się 1 293 debiuty giełdowe. Przyniosły one 171,8 mld dolarów wpływów, czyli 39 proc. więcej niż rok wcześniej, natomiast liczba transakcji wzrosła o 53 – wynika z raportu EY „Najważniejsze wydarzenia na globalnym rynku IPO w 2025 r. i prognozy na 2026 r.”. Jak zauważa raport, największe przychody z IPO w 2025 r. osiągnęły firmy technologiczne i związane z AI.

„Najwięcej, bo aż 381, miało miejsce w czwartym kwartale – to najlepszy wynik od 2022 r.” – napisano w komunikacie prasowym poświęconym raportowi.

IPO na świecie w liczbach w 2025 r.

Jak podano, region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie oraz Afryka) był liderem IPO pod względem liczby transakcji – 42 proc. światowych ofert. Z kolei region Azji i Pacyfiku miał największy udział w przychodach (43 proc. wszystkich wpływów). Liderami pod względem liczby transakcji okazały się Indie, USA i Chiny.

„Jeśli chodzi o przychody, na pierwszym miejscu były USA, a następnie Hongkong oraz Indie. Globalnie pod względem przychodów dominowały firmy z sektora przemysłowego (22 proc. wszystkich IPO) oraz technologicznego, w tym media i telekomunikacja (TMT) (21 proc.). Kluczową rolę odgrywała sztuczna inteligencja, dlatego w USA branża TMT była odpowiedzialna za 40 proc. wpływów” – napisano.

Dodano, że podobnie było w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie na czele znalazły się firmy zajmujące się AI w robotyce, mobilności i przemyśle. Europa była bardziej zróżnicowana – dominował nie tylko przemysł czy TMT, ale także usługi finansowe, nieruchomości, hotelarstwo oraz sektor konsumencki.

– W zeszłym roku obserwowaliśmy stabilizację globalnego rynku po długim okresie niepewności. Poprawiły się nastroje inwestorów, m.in. z powodu obniżek stóp procentowych, więc nowe oferty publiczne zostały nagrodzone lepszymi wynikami także na wtórnym rynku. Warto zwrócić uwagę, że firmy związane ze sztuczną inteligencją miały znaczący wpływ na wyniki IPO; tylko w samych Stanach Zjednoczonych akcje wielkich firm technologicznych przyczyniły się do około połowy wzrostów indeksu S&P 500, a kilku liderów AI o bardzo dużej kapitalizacji odpowiadało za około jedną trzecią wzrostu indeksu – powiedziała Anna Zaremba, partner EY.

EY podał, że rynek IPO w regionie EMEIA pozostał w 2025 r. jednym z najbardziej aktywnych i zróżnicowanych geograficznie regionów, dzięki solidnemu wzrostowi gospodarczemu, stabilnym nastrojom rynkowym i sprzyjającemu otoczeniu regulacyjnemu.

„Głównym graczem były Indie z 367 ofertami (8 proc. więcej niż rok wcześniej), które przyniosły 22,9 mld dolarów (wzrost o 9 proc.). Warto jednak zauważyć, że trzecie co do wielkości IPO pod względem przychodów przekraczających 4 mld dolarów odbyło się w Szwajcarii, podczas gdy Indie odnotowały 11. co do wielkości transakcję, która przyniosła 1,7 mld dolarów. Europa miała więc znaczący udział w utrzymaniu aktywności EMEIA, mimo że liczba IPO spadła o 20 proc. (105 vs 131 w 2024 r.), a przychody zmalały o 10 proc. i wyniosły 17,3 mld dolarów” – napisano w informacji.

EY: nastroje raczej optymistyczne

Według ekspertów EY nastroje na globalnych rynkach kapitałowych są raczej optymistyczne, głównie z powodu poprawy wskaźników makroekonomicznych, bardziej przewidywalnej polityki monetarnej i rosnącego popytu na akcje wśród inwestorów.

„Dalszy wzrost IPO będzie zależał przede wszystkim od kontynuacji obniżania stóp procentowych oraz ograniczenia zmienności rynkowej. Zmniejszenie napięć geopolitycznych, wzrost zamożności konsumentów i stabilny rynek pracy pomogą odbudować zaufanie inwestorów. Najważniejszą rolę nadal będzie odgrywać sztuczna inteligencja i technologie, ponieważ przyciągają kapitał, zwłaszcza do firm o skalowalnych modelach biznesowych i opartych na solidnych fundamentach. Ważna będzie także elastyczność organizacji, by umiały dostosować harmonogramy, badać różne sposoby pozyskiwania kapitału i reagować na zmieniające się warunki rynkowe” – napisano w komunikacie.

Raport EY „Najważniejsze wydarzenia na globalnym rynku IPO w 2025 r. i prognozy na 2026 r.” to analiza danych za 2025 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Dealogic, S&P Capital IQ, PitchBook oraz Mergermarket.

Polecamy: 7 kluczowych trendów makroekonomicznych dla GPW w 2026 r.

Źródło: PAP, XYZ