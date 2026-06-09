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NEWSROOM XYZ
09.06.2026 09:18

Filipiny. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 37 po trzęsieniu ziemi

Do 37 wzrosła liczba ofiar najsilniejszego od pół wieku trzęsienia ziemi na Filipinach – poinformowały we wtorek lokalne władze. Wstrząs o sile 7,8, który w poniedziałek nawiedził wyspę Mindanao na południu kraju, wymusił ewakuację 20 tys. osób. Cztery osoby są zaginione. Trwa przeszukiwanie gruzów.

– Uszkodzone drogi i mosty utrudniają dotarcie do odciętych od świata miejscowości. Wiele osób jest w głębokim szoku – powiedział minister zdrowia Ted Herbosa w wywiadzie dla radia DZMM. Do wsparcia straumatyzowanych mieszkańców wysłano psychologów.

Kataklizm uszkodził około 2 tys. domów i 117 budynków rządowych. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto również przeszło 6,2 tys. szkół. Poniedziałek był pierwszym dniem nauki szkolnej po wakacyjnej przerwie. Wiele z blisko 500 osób rannych to uczniowie, którzy w chwili wystąpienia trzęsienia ziemi byli zgromadzeni na porannych apelach.

Filipiny leżą w pacyficznym Pierścieniu Ognia, obszarze o najwyższej aktywności sejsmicznej na kuli ziemskiej.

Źródło: PAP

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