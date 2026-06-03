Firma EDP swoją największą elektrownię słoneczną w Japonii. Farma fotowoltaiczna dla Amazon powstała w Fukushimie

Farma w Fukushimie ma ponad 63 tysiące paneli słonecznych i jest największą inwestycją EDP w Japonii. Powstała w ramach długoterminowej umowy zakupu energii (PPA) z Amazonem.

Nasza współpraca z EDP w wielu krajach, w tym przy tym projekcie solarnym w Fukushimie, ma kluczowe znaczenie dla realizacji celu Amazona, jakim jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich operacjach do 2040 r. Przekształcenie nieczynnego pola golfowego w źródło czystej energii dla lokalnej sieci pokazuje, że inwestycje w odnawialne źródła energii mogą jednocześnie wspierać regenerację środowiska i rozwój społeczności – mówi Cameron Evans, dyrektor ds. infrastruktury APAC w Amazon Web Services. – Współpracując z EDP nad dostarczaniem większej ilości energii odnawialnej do lokalnych sieci w Japonii, Singapurze i na całym świecie, strategicznie skalujemy infrastrukturę czystej energii, która przynosi korzyści zarówno naszym operacjom, jak i społecznościom, w których działamy – dodaje.

– Uruchomienie projektu solarnego w Fukushimie pokazuje, że odnawialne źródła energii stały się strategiczną siłą napędową dla przedsiębiorstw i gospodarek. Łącząc rozwiązania przyłączone do sieci z długoterminowymi partnerstwami, takimi jak współpraca z Amazonem, dostarczamy odporne i konkurencyjne rozwiązania energetyczne, jednocześnie wspierając transformację w kierunku w pełni zelektryfikowanej i zrównoważonej przyszłości – podkreśla z kolei Miguel Stilwell d'Andrade, CEO grupy EDP.

Farma już pracuje i ma wysokie parametry wydajności. Tylko na etapie testów przekroczyła prognozy produkcji energii. Instalacja to druga umowa w formacie PPA między EDP a Amazonem w regionie Azji i Pacyfiku. Pierwszą był projekt solarny w Singapurze w 2021 r. Sama współpraca obu firm zaczęła się zaś w 2015 r. od farmy wiatrowej w Ohio. Amazon zakontraktował już ponad 1,4 GW mocy odnawialnych od EDP.

Samo EDP ma ambitne plany, by stać się ważnym graczem na japońskim rynku energetycznym. Firma chce do 2030 r. rozwinąć projekty o mocy ponad 500 MWp. Oprócz energetyki słonecznej zamierza także zwiększyć portfolio systemów magazynowania energii w bateriach.