Firmy coraz dłużej czekają na odzyskanie gotówki. To już trwały trend

Na całym świecie firmy coraz dłużej czekają na odzyskanie gotówki wydanej na zakup materiałów czy produkcję – wynika z analizy Allianz Trade. Według ekspertów to już trwały trend, a sytuacja będzie się pogarszać.

Długość obiegu gotówki jest ściśle związana z branżą. Fot. GettyImages

W 2025 r. firmy odzyskiwały gotówkę wydaną na zakup materiałów, produkcję i towary średnio po ponad 67 dniach. To o 1/4 dłużej niż przed 2020 r. – wynika z analizy Allianz Trade. Według ekspertów zmiana nie jest już krótkotrwałym skutkiem pandemii, lecz trwalszym trendem. Ich zdaniem w 2026 r. okres obiegu gotówki będzie się wydłużał w umiarkowanym tempie.

W efekcie firmy muszą przeznaczać coraz więcej pieniędzy na finansowanie bieżącej działalności. Robią to poprzez wykorzystywanie własnych oszczędności, zaciąganie kredytów lub opóźnianie płatności dla dostawców.

Głównym powodem wydłużenia tego okresu jest zamrażanie gotówki w zapasach magazynowych. Odpowiada ono za blisko 80 proc. długości całego cyklu obiegu gotówki i za 90 proc. zmian w tym cyklu. Oznacza to, że firmy świadomie kupują więcej surowców, podzespołów i towarów, niż potrzebują w danej chwili, by chronić się przed zakłóceniami w dostawach czy ograniczeniami w handlu.

„Globalnie firmy coraz częściej traktują magazyn nie jako koszt, ale jako formę zabezpieczenia działalności” – tłumaczą eksperci.

Według ich szacunków każdy dodatkowy dzień przechowywania zapasów wydłuża odzyskiwanie gotówki średnio o 1,2 dnia.

Wszystko zależy od branży

Obecnie najdłużej na odzyskanie gotówki czekają firmy przemysłowe. Producenci środków transportu czekają średnio 123 dni, producenci elektroniki 108 dni, a w budownictwie oraz produkcji maszyn i urządzeń okres ten sięga 103 dni. W branży farmaceutycznej pieniądze są zamrożone średnio przez 100 dni.

„Są to sektory, które najbardziej odczuły skutki zakłóceń dostaw w ostatnich latach i jednocześnie najmocniej zwiększyły zapasy bezpieczeństwa” – zauważyli analitycy.

Tymczasem w energetyce okres obiegu gotówki wynosi zaledwie 18 dni, w transporcie 19 dni, w usługach 23 dni, a w handlu detalicznym 29 dni. Z danych wynika więc, że długość obiegu gotówki jest ściśle związana z branżą.

Region Polski jednym z najlepszych

Europa Środkowo-Wschodnia należy do regionów o najkrótszym cyklu obiegu gotówki na świecie. Wynosi on ok. 55 dni. Dla porównania, w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej cykl ten trwa średnio 63 dni, a w Azji – 70 dni.

Krótszy okres oznacza, że firmy w regionie potrzebują relatywnie mniej pieniędzy na bieżącą działalność. Analitycy zastrzegają jednak, że może to wynikać nie tylko z większej sprawności przedsiębiorstw, ale również z mniejszych możliwości finansowania i niższych rezerw gotówki.

W Polsce zapasy rosną m.in. w motoryzacji, produkcji maszyn i innych branżach przemysłowych. Towarzyszy temu wzrost produkcji, eksportu, inwestycji i poprawa wyników finansowych firm. Według ekspertów na razie nie świadczy to o pogarszaniu się płynności, lecz o zwiększeniu aktywności gospodarczej i przebudowie łańcuchów dostaw.

Ostrzegają jednak przed ryzykiem, jakim dla polskich przedsiębiorstw może być presja zagranicznych odbiorców na wydłużanie terminów płatności. W takim przypadku polskie firmy będą musiały dłużej finansować działalność z własnej gotówki lub kredytów.

Źródło: PAP