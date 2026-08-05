Firmy mocno zwiększają budżety na AI. Globalne wydatki na działy IT wyniosą prawie 5 bilionów dolarów

16,3 mln firm na całym świecie wyda w 2026 r. 4,96 bln dolarów na działy IT. Zdecydowana większość tej kwoty to budżety dużych przedsiębiorstw – małe i średnie przeznaczą bowiem łącznie ok. 460 mld dolarów.

Rosną wydatki firm na IT, a przede wszystkim na AI. Fot. Getty Images

Najwięcej pójdzie na usługi IT (prawie 2 bln dolarów) i oprogramowanie (1,39 bln dolarów) – wynika z raportu „The IT Spend Report: the Ultimate B2B Market Forecast for 2026", wydanego przez HG Insights. To właśnie do oprogramowania zalicza się AI oraz chmurę biznesową.

Zdaniem ekspertów, sztuczna inteligencja nie tylko generuje wydatki, ale zmienia też sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych. Firmy bowiem chcą, by dostawcy AI pokazali jasną strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Rozwiązania, które takich planów nie mają, albo nie wykorzystują AI, nie mają zbyt dużych szans na zdobycie finansowania.

Firmy chcą, by AI wspomogła ludzi, a nie ich zastąpiła

Z raportu wynika też, że sztuczna inteligencja staje się jednym z głównych kryteriów wyboru technologii. Firmy bowiem zaczynają przechodzić od zwykłej generatywnej AI po agentyczną AI. Sprawdzianem jednak zwrotu z inwestycji jest skalowanie automatyzacji bez marginalizowania ludzkich decyzji. Firmy bowiem coraz częściej budują strategię AI wokół „czynnika ludzkiego".

– Kiedy każdy jest zaledwie o jedno polecenie (prompt) od uzyskania tych samych odpowiedzi, to właśnie ludzki osąd staje się czynnikiem wyróżniającym. AI może generować odpowiedzi, ale nie zastąpi ludzi, którzy rozumieją biznes, jego klientów i decyzje kształtujące przyszłość organizacji. Najwięcej zyskają te firmy, które wykorzystają AI do wzmacniania ludzkiej wiedzy, a nie do jej zastępowania – tłumaczy Bryan Harris, Chief Technology Officer, SAS.

– Wbrew powszechnym przekonaniom, największy zwrot z inwestycji w AI nie wynika z redukcji zatrudnienia. Badanie IDC przeprowadzone na zlecenie SAS w ubiegłym roku wykazało, że inicjatywy AI skoncentrowane na poprawie doświadczeń klientów przynoszą niemal o 20% wyższy zwrot niż projekty nastawione na cięcie kosztów. Automatyzacja i efektywność są ważne, ale największe korzyści pojawiają się wtedy, gdy AI pomaga ludziom napędzać innowacje i dostarczać lepsze doświadczenia, a nie tylko robić to szybciej – wyjaśnia Stu Bradley, Senior Vice President of Risk, Fraud and Compliance Solutions, SAS.

Wzrosną też wydatki na chmurę i cyberbezpieczeństwo

716 mld dolarów, jak wynika z raportu, trafi na usługi chmurowe. Odpowiadają one już za ponad 1/3 wszystkich wydatków na usługi IT. Ponad 219 mld dolarów pójdzie też na narzędzia, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie własnym oprogramowaniem i rozwój aplikacji.

Rozwój AI wymusza też zmiany w systemach cyberbezpieczeństwa. Na ten dział IT pójdzie około 143 mld dolarów. Rośnie bowiem liczba zagrożeń ze strony AI. Firmy chcą też powstrzymać wyciek swoich danych do trenowania modeli językowych. Największym jednak problemem jest wykorzystanie rozwiązań AI przez pracowników, o których nie wie ich firma.

– Kompetencje związane z AI stały się dziś odpowiedzialnością liderów. Kadra zarządzająca musi pełnić rolę tłumaczy AI w swoich organizacjach – wyjaśniać, gdzie sztuczna inteligencja pomaga, gdzie stwarza ryzyko i jak pracownicy powinni korzystać z niej w odpowiedzialny sposób. Jeśli liderzy nie wyznaczą jasnych oczekiwań i sami nie będą dawać dobrego przykładu, nie powinni być zaskoczeni, gdy w organizacji zacznie rozwijać się zjawisko shadow AI – ocenia Jay Upchurch, Chief Information Officer, SAS.