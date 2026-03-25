FoodHub dostał 30 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu

FoodHub S.A. podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę na dwuletnią pożyczkę o wartości 30 mln zł.

– Pozyskane finansowanie stanowi ważny element realizacji transformacji Grupy. Konsekwentnie wzmacniamy naszą pozycję w segmencie nowoczesnych rozwiązań convenience w obszarze żywienia, który należy dziś do najszybciej rosnących kategorii rynku spożywczego. Środki z finansowania pozwolą nam przyspieszyć rozwój portfolio produktowego, zwiększyć skalę produkcji oraz inwestować w technologie, które podnoszą efektywność i jakość naszych procesów. Widzimy rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty spożywcze łączące wygodę przygotowania z wysoką jakością, dlatego rozwój kategorii chłodzonych dań gotowych jest jednym z kluczowych kierunków naszego wzrostu w najbliższych latach – mówi Paweł Szataniak, prezes Zarządu FoodHub S.A.

– Wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i ich innowacyjności to jeden z kluczowych filarów naszej działalności. Dzięki finansowaniu FoodHub S.A. wzmocni swoją konkurencyjność i będzie kontynuować transformację w kierunku nowoczesnej grupy spożywczej o silnej pozycji na rynku krajowym i rosnącej obecności na rynkach zagranicznych. W ten sposób napędzamy rozwój nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale również pośrednio polskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju – tłumaczy z kolei Krzysztof Telega, wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Pieniądze trafią nie tylko na inwestycje

Pożyczka ARP dla FoodHub zostanie przeznaczona zarówno na inwestycje, jak i na realizację działań operacyjnych. Spółka chce bowiem ulepszyć cały łańcuch produkcji – od pozyskania surowca (Mitmar) po produkcję końcową (FoodHub). Planuje w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują gotowych posiłków wysokiej jakości, łatwych w przygotowaniu i smacznych.

Transformacja FoodHub obejmuje jednak nie tylko rozwój portfolio produktów, ale i inwestycje w nowe technologie produkcji, automatyzację i wzrost efektywności.

Grupa FoodHub działa w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego. Jej spółką dominującą jest wicelider rynku dań gotowych, FoodHub S.A. W jej ofercie są takie marki, jak Makłowicz i Synowie, Pamapol, Spichlerz Rusiecki oraz produkty orientalne Goong.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) to spółka Skarbu Państwa, która działa od ponad 30 lat. Wspiera rozwój firm przez finansowanie inwestycji i pomoc w restrukturyzacji.