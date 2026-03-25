Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.03.2026
NEWSROOM XYZ
25.03.2026 10:53

FoodHub dostał 30 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu

FoodHub S.A. podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę na dwuletnią pożyczkę o wartości 30 mln zł.

– Pozyskane finansowanie stanowi ważny element realizacji transformacji Grupy. Konsekwentnie wzmacniamy naszą pozycję w segmencie nowoczesnych rozwiązań convenience w obszarze żywienia, który należy dziś do najszybciej rosnących kategorii rynku spożywczego. Środki z finansowania pozwolą nam przyspieszyć rozwój portfolio produktowego, zwiększyć skalę produkcji oraz inwestować w technologie, które podnoszą efektywność i jakość naszych procesów. Widzimy rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty spożywcze łączące wygodę przygotowania z wysoką jakością, dlatego rozwój kategorii chłodzonych dań gotowych jest jednym z kluczowych kierunków naszego wzrostu w najbliższych latach – mówi Paweł Szataniak, prezes Zarządu FoodHub S.A.

– Wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i ich innowacyjności to jeden z kluczowych filarów naszej działalności. Dzięki finansowaniu FoodHub S.A. wzmocni swoją konkurencyjność i będzie kontynuować transformację w kierunku nowoczesnej grupy spożywczej o silnej pozycji na rynku krajowym i rosnącej obecności na rynkach zagranicznych. W ten sposób napędzamy rozwój nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale również pośrednio polskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju – tłumaczy z kolei Krzysztof Telega, wiceprezes Zarządu ARP S.A.

Pieniądze trafią nie tylko na inwestycje

Pożyczka ARP dla FoodHub zostanie przeznaczona zarówno na inwestycje, jak i na realizację działań operacyjnych. Spółka chce bowiem ulepszyć cały łańcuch produkcji – od pozyskania surowca (Mitmar) po produkcję końcową (FoodHub). Planuje w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują gotowych posiłków wysokiej jakości, łatwych w przygotowaniu i smacznych.

Transformacja FoodHub obejmuje jednak nie tylko rozwój portfolio produktów, ale i inwestycje w nowe technologie produkcji, automatyzację i wzrost efektywności.

Grupa FoodHub działa w branży przetwórstwa mięsno-warzywnego. Jej spółką dominującą jest wicelider rynku dań gotowych, FoodHub S.A. W jej ofercie są takie marki, jak Makłowicz i Synowie, Pamapol, Spichlerz Rusiecki oraz produkty orientalne Goong.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) to spółka Skarbu Państwa, która działa od ponad 30 lat. Wspiera rozwój firm przez finansowanie inwestycji i pomoc w restrukturyzacji.

ARP: do 8,5 mln zł pożyczki obrotowej dla małych i średnich firm
Biuro Agencji Rozwoju Przemysłu
Biuro Agencji Rozwoju Przemysłu. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Finanse osobiste Newsy
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Kadry dla atomu. W Polsce powstaje nowy rynek pracy. Plan przygotuje politechnika
Przed budową elektrowni atomowej inwestorzy budują kadry. W szczytowym okresie inwestycji potrzebnych będzie 12 tys. ludzi. Zaangażowane spółki już szkolą, akredytują wykonawców i wysyłają studentów na specjalistyczne staże. Rząd chce jednak wiedzieć, jak długoterminowo szkolić kadry dla całego sektora jądrowego jako nowej branży – także poza pierwszą elektrownią na Pomorzu. W kwietniu rusza specjalny projekt.
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ceny mieszkań stoją czy spadają? Jak nie zgubić się w gąszczu danych, rabatów i rynkowych pozorów
Deweloperzy mówią o stabilizacji cen mieszkań, ale rynek wysyła sygnał. W części miast stawki rzeczywiście wyhamowały, w innych realne obniżki ukrywają się w rabatach, promocjach i negocjacjach. Problem w tym, że w zawiłościach danych ofertowych i transakcyjnych coraz trudniej wychwycić, co naprawdę dzieje się z cenami.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skąd wziąć kapitał na rozwój firmy? Przegląd możliwości finansowania przedsiębiorstw
W 2026 roku przedsiębiorcy nadal działają w wymagającym otoczeniu gospodarczym, w którym niepewność i presja kosztowa łączą się z szeroką, choć złożoną ofertą finansowania. Dostęp do kapitału jest, ale jego skuteczne wykorzystanie wymaga dziś przede wszystkim strategicznego dopasowania do etapu rozwoju firmy i poziomu ryzyka. Jak nie pogubić się w gąszczu instrumentów i wybrać rozwiązanie, które faktycznie przełoży się na rozwój biznesu?
25.03.2026