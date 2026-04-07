Francja: niedobory paliwa na ok. 18 proc. stacji benzynowych

Około 18 proc. stacji benzynowych we Francji borykało się we wtorek rano z niedoborami paliwa – poinformowała wiceminister ds. energii Maud Bregeon.

Bregeon w rozmowie z BFM TV wyjaśniała, że zakłócenia te wynikają z polityki cenowej giganta naftowego TotalEnergies, który ustalił górną granicę detalicznych cen paliw poniżej poziomu konkurencji. Posunięcie to spowodowało wzrost popytu na niektórych stacjach, powodując lokalne niedobory.

– Nie ma ogólnego problemu z dostawami – przekonywała Bregeon, podkreślając, że kwestia ta wynika raczej z obciążenia logistycznego niż z ogólnokrajowego niedoboru. Władze twierdzą, że wahania popytu obciążyły sieci dystrybucyjne, przez co niektóre stacje tymczasowo nie dysponują określonymi rodzajami paliwa.

Rozpoczęta 28 lutego przez USA i Izrael wojna z Iranem spowodowała znaczący wzrost cen paliw na całym świecie. Z powodu zagrożenia atakiem na statki handlowe ze strony Iranu zamknięta pozostaje cieśnina Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowej ropy, a także m.in. ok. 30 proc. światowego morskiego handlu skroplonym gaz ziemny (LNG).

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ