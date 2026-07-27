Francja: pożar w Żyrondzie nadal nie jest opanowany

Pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji wciąż nie jest opanowany, a sytuacja pozostaje niekorzystna – wynika z wypowiedzi przedstawicieli francuskich i lokalnych władz. Akcja strażaków wciąż trwa.

Pożar w Żyrondzie we Francji nadal nie jest opanowany. Na miejsce udaje się prezydent Emmanuel Macron. Fot. Mohamad Salaheldin Abdelghani Alsayed/Anadolu via Getty Images)

Na miejsce udają się w poniedziałek po południu prezydent Emmanuel Macron i szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Laurent Nunez.

Rozległe pożary we Francji. Sytuacja wciąż niekorzystna

Szefowa prefektury Żyrondy Sophie Brocas poinformowała w komunikacie po południu w poniedziałek, że choć w nocy pożar nie rozprzestrzenił się, to „sytuacja pozostaje niekorzystna”. Jak dodała, w poniedziałek pogoda jest bardziej sprzyjająca niż wcześniej i strażacy walczący z ogniem koncentrują się na tłumieniu pożaru na jego skrajach i wycinaniu pasów roślinności, by ograniczyć ogień.

– Sytuacja wciąż jest kryzysowa, trzeba zachować czujność. Ten bezprecedensowy pożar nie rozwija się według znanej logiki, wytwarza własny wiatr i zmusza do tego, by wciąż się do niego dostosowywać – wskazała Sophie Brocas.

Poinformowała także, że do tej pory rannych zostało 80 strażaków. Większość z nich odniosła lekkie obrażenia.

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Emmanuel Macron udaje się do Żyrondy

Wcześniej w poniedziałek szef MSW Francji Laurent Nunez ocenił, że pożar został ustabilizowany, ale nie opanowany. Jego wypowiedzi opublikowano po spotkaniu rządu z udziałem prezydenta Emmanuela Macrona.

Prezydent i szef MSW oczekiwani są w Żyrondzie około godz. 17. Spędzą tam około czterech godzin – podał dziennik „Le Parisien”.

Minister Nunez zapewnił także, że szczególnie narażone obiekty na terenie departamentu Żyrondy są chronione. Dodał, że w razie rozszerzania się pożaru może zapaść decyzja o kolejnej prewencyjnej ewakuacji ludności. Na razie taka decyzja nie zapadła.

Pożar w Żyrondzie zniszczył dotąd 42 tys. hektarów terenu. Z miejscowości na zachód od Bordeaux ewakuowano prewencyjnie około 220 tys. osób. Ewakuacja samego Bordeaux na razie nie jest planowana. Z pożarami zmaga się także Hiszpania.

Źródło: PAP