Pożary trawią Francję i Hiszpanię. Ponad 250 tys. ewakuowanych

Pożary we Francji i Hiszpanii zmusiły ponad 250 tys. osób do ewakuacji. Najcięższa sytuacja panuje na południowym zachodzie Francji, w Żyrondzie, oraz w okolicach Madrytu.

W Hiszpanii powierzchnia terenów zniszczonych przez pożary przekroczyła w tym roku 131 tys. hektarów.

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W okolicach stolicy Hiszpanii, Madrytu, i miasta Ávila pożar strawił ok. 25 tys. hektarów. Tymczasem we francuskim departamencie Żyronda, którego stolicą jest Bordeaux, ogień objął ok. 32 tys. hektarów.

Minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez poinformował w sobotę, że w Żyrondzie ewakuowano już 167 tys. osób, a w sąsiednim departamencie Landy – 30 tys. osób. Z kolei w Hiszpanii miejsce zamieszkania musiało opuścić 59 tys. osób.

Pożar w Żyrondzie wybuchł w środę w okolicy Saumos. Podsycany przez wiatr rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym lasem sosnowym, docierając do sąsiednich Le Porge i Lège-Cap-Ferret. Później wiatr skierował ogień w stronę Bordeaux.

Z kolei hiszpańscy strażacy walczą obecnie z kilkudziesięcioma dużymi pożarami terenów leśnych w różnych regionach kraju. Walkę z żywiołem utrudniają silne przesuszenie terenu oraz wysokie temperatury powietrza. Według hiszpańskiego ministerstwa ds. transformacji ekologicznej powierzchnia terenów zniszczonych przez pożary przekroczyła w tym roku 131 tys. hektarów. Dla porównania, w analogicznym okresie ub.r. ogień strawił ponad 24 tys. hektarów.

Źródło: PAP