Francja zaprosiła Sama Altmana na szczyt G7. Paryż nie kryje swoich ambicji, by stać się europejską potęgą AI
Francja chce stać się europejską potęgą AI. Dlatego też Paryż zaprosił szefa OpenAI Sama Altmana na szczyt G7 w czerwcu 2026 r.
Następne spotkanie najbogatszych państw świata odbędzie się w Paryżu od 15 do 17 czerwca. Jednym z głównych tematów ma być AI. Jak dowiedział się portal CNBC, Emmanuel Macron chce, by Sam Altman wziął udział na szczycie liderów.
– Głównym celem Sama jest bezpieczeństwo młodych. Ale jednocześnie trzeba zauważyć, że AI przeniosła się z tematów dotyczących przyszłości świata do rozmów o teraźniejszości – tłumaczy Chris Lehane z OpenAI.
Zaproszenie Altmana to kolejny krok we francuskiej ofensywie technologicznej. Paryż chce bowiem, by to Francja stała się centrum rozwoju AI w Europie. Dlatego więc Emmanuel Macron spotkał się choćby ostatnio z Masayoshi Sonem, szefem SoftBanku. Ta japońska firma chce bowiem zainwestować 45 miliardów euro w ciągu najbliższych pięciu lat, by budować infrastrukturę AI we Francji.
Jednocześnie też fundusz MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, razem z bankiem Bpifrance zamierzają zainwestować 7,5 miliarda euro w nowy francuski kampus sztucznej inteligencji. Inwestycje o wartości 2 miliardów euro zapowiedziała też firma Salesforce.
Z kolei OpenAI chce się stać kluczowym partnerem dla rządów na całym świecie. Firma uruchomiła program „OpenAI dla krajów w 2025" i chce zarówno budować centra danych, jak i udostępnić ChatGPT obywatelom. Na czele inicjatywy stanął były minister finansów Wielkiej Brytanii George Osborne.