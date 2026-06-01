Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 09:57

Francja zatrzymała kolejny rosyjski tankowiec. Macron: operację przeprowadzono zgodnie z prawem

Francuska marynarka wojenna zatrzymała na Atlantyku rosyjski tankowiec. Jak tłumaczy prezydent Emmanuel Macron, operacja przebiegła zgodnie z prawem, a wsparcia francuskim siłom udzieliła m.in. Wielka Brytania.

„Jest niedopuszczalne, by statki omijały sankcje międzynarodowe, naruszały prawo morza i finansowały wojnę, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od ponad czterech lat" – napisał w sieci francuski prezydent o zatrzymaniu statku Tagor. Jego zdaniem statki, które nie przestrzegają zasad żeglugi, są zagrożeniem dla środowiska i bezpieczeństwa. Zapowiedział też, że to nie koniec akcji przeciw rosyjskiej „flocie cienia".

Wcześniej Macron zapowiadał, że Francja zwiększy presję na rosyjskie jednostki przewożące ropę naftową. Chce bowiem uniemożliwić Moskwie czerpanie dochodów z handlu surowcami z ominięciem sankcji nałożonych przez UE i USA. Zwłaszcza w czasach kryzysu paliwowego, gdy cena ropy poszła ostro w górę po izraelskich i amerykańskich atakach na Iran i zamknięciu cieśniny Ormuz przez Teheran.

To nie pierwsza taka akcja francuskiej marynarki wojennej. W styczniu i w marcu zatrzymała ona na Morzu Śródziemnym tankowce Grinch i Deyna.

Keir Starmer: brytyjskie wojsko będzie zajmować jednostki rosyjskiej floty cieni
Macron na scenie w trakcie przemówienia
Emmanuel Macron poinformował o zatrzymaniu kolejnego tankowca z tzw. floty cienia. Fot. Lucas Mukasa/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Polska eksportuje na Ukrainę coraz więcej. Co to mówi o potrzebach wojennej gospodarki?
Od wybuchu wojny wartość polskiego eksportu na Ukrainę wzrosła ponad dwukrotnie – z 6,3 mld euro w 2021 r. do blisko 14 mld euro w ostatnich 12 miesiącach. Struktura tego eksportu jest wymowna:…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Działania Rosji na Bałtyku. Państwa bałtyckie chcą zdecydowanych reakcji
Szefowie dyplomacji Rady Państw Morza Bałtyckiego podpisali w piątek Deklarację Sopocką. – Gdy Rosja grozi na Bałtyku, my tworzymy nową operację natowską i wzmacniamy nasze siły obronne – mówił szef…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Brzoska o TikTok Shopie, Ekstraklasie i marce Polska. „Zacieśniajmy sojusze bilateralne”
Twórca i prezes InPostu mówi o miejscu Polski w Europie, roli polskich przedsiębiorców w budowaniu marki kraju, sukcesie Macieja Wituckiego, wejściu TikTok Shopu do Polski, inwestycji InPostu w…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto uciekł Polsce, kogo dogoniliśmy, a kto nas przegonił? 30 lat zmian w UE
Transformacja gospodarcza Polski to nie tylko historia szybkiego wzrostu, ale też zmieniającej się pozycji wobec innych krajów Unii Europejskiej. Są państwa, których wciąż nie dogoniliśmy. Są takie,…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Premiera Ferrari Luce, czyli lądowanie Hindenburga na pokładzie Titanica. Dlaczego elektryk odniósł porażkę?
Pierwsze elektryczne auto z Maranello z miejsca stało się memem. To efekt trzech karygodnych błędów popełnionych przez trzy kluczowe osoby. Wyjaśniamy, co to za błędy i dlaczego w ogóle Ferrari…
31.05.2026