Keir Starmer: brytyjskie wojsko będzie zajmować jednostki rosyjskiej floty cieni

Brytyjski premier zapowiedział, że siły zbrojne będą przejmować statki rosyjskiej floty cieni. Przypomniał też, że sankcjami objęto 544 jednostki, którymi Rosja transportuje zakazaną ropę.

Keir Starmer formalnie zautoryzował przejmowanie statków floty cienia dopiero w czwartek. Rządowi eksperci już bowiem w styczniu znaleźli podstawę prawną, której władze użyją do wysłania wojsk przeciw rosyjskim jednostkom.

– Putin zaciera ręce na widok wojny na Bliskim Wschodzie, bo uważa, że wyższe ceny ropy pozwolą mu napełnić kieszenie. Dlatego jeszcze intensywniej bierzemy na cel jego flotę cieni – nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, ale także po to, by pozbawić machinę wojenną Putina brudnych zysków, które finansują jego barbarzyńską kampanię na Ukrainie. On i jego klika nie powinni mieć żadnych wątpliwości: zawsze będziemy bronić naszej suwerenności i wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne – stwierdził szef brytyjskiego rządu.

Starmer dodał, że brytyjski rząd nałożył sankcje na 544 floty cieni. Jego bowiem zdaniem dzięki tej flocie Moskwa sprzedaje 75 proc. swojej objętej sankcjami ropy.

Statki floty cienia przejęły ostatnio na Bałtyku Szwecja, Finlandia i Estonia. Rosyjskie jednostki przechwyciły też Francja oraz Stany Zjednoczone.