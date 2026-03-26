26.03.2026 14:24

Keir Starmer: brytyjskie wojsko będzie zajmować jednostki rosyjskiej floty cieni

Brytyjski premier zapowiedział, że siły zbrojne będą przejmować statki rosyjskiej floty cieni. Przypomniał też, że sankcjami objęto 544 jednostki, którymi Rosja transportuje zakazaną ropę.

Rządowi eksperci prawni już w styczniu znaleźli podstawę prawną, której można użyć do przejmowania statków wykorzystywanych przez Rosję do transportu objętej sankcjami ropy, ale dopiero w czwartek rząd poinformował, że formalnie autoryzuje podejmowanie przez siły zbrojne operacji w celu ich przejmowania.

– Putin zaciera ręce na widok wojny na Bliskim Wschodzie, bo uważa, że wyższe ceny ropy pozwolą mu napełnić kieszenie. Dlatego jeszcze intensywniej bierzemy na cel jego flotę cieni – nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, ale także po to, by pozbawić machinę wojenną Putina brudnych zysków, które finansują jego barbarzyńską kampanię na Ukrainie. On i jego klika nie powinni mieć żadnych wątpliwości: zawsze będziemy bronić naszej suwerenności i wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne – stwierdził szef brytyjskiego rządu.

Starmer dodał, że brytyjski rząd nałożył sankcje na 544 floty cieni. Jego bowiem zdaniem dzięki tej flocie Moskwa sprzedaje 75 proc. swojej objętej sankcjami ropy.

Statki floty cienia przejęły ostatnio na Bałtyku Szwecja, Finlandia i Estonia. Rosyjskie jednostki przechwyciły też Francja oraz Stany Zjednoczone.

Rosyjska „flota cieni” u wybrzeży Irlandii budzi obawy
premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer na szczycie G7 w kanadyjskim Kananaskis w czerwcu 2025 r.
Premier Keir Starmer zapowiada przejmowanie statków rosyjskiej floty cienia. Fot. PAP/Darryl Dyck/THE CANADIAN PRESS/ABACAPRESS.COM
Może zainteresować Cię również
Przedsiębiorcy sceptyczni wobec KSeF? „Ponad połowa chce odroczenia reformy” (BADANIE)
Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF? Z najnowszego badania wynika, że połowa badanych odroczyłaby reformę
26.03.2026
CEO Creotech Quantum: Powinniśmy być dumni, że mamy polskie firmy, które będą wdrażały kwantowe rozwiązania na poziomie europejskim (WYWIAD)
Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na warszawski parkiet. Jak będzie wyglądał debiut i jak polska firma stała się dostawcą technologii kwantowych na europejskim poziomie – wyjaśnia CEO spółki dr Anna Kamińska.
26.03.2026
Strzał w stopę Giorgii Meloni. Co dalej z szefową włoskiego rządu po przegranym referendum?
Przez ponad trzy lata wydawała się nie do zatrzymania. Uspokoiła rynki, zapanowała nad włoską prawicą i narzuciła krajowej polityce własne reguły gry. Referendum w sprawie kontrowersyjnej reformy sądownictwa pokazało jednak, że wpływy Giorgii Meloni mają swoje granice. Czy to jedynie chwilowe potknięcie czy początek końca słynnego „efektu Meloni”?
26.03.2026
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Czym grozi podatek od OC? Prezes Allianza o kontrowersyjnym projekcie i planach ubezpieczyciela (WYWIAD)
Składki OC są w Polsce poniżej ekonomicznej racjonalności, ceny muszą wzrosnąć. Jeśli politycy dołożą do tego zapowiadany podatek, kierowcy odczują to natychmiast. Z Marcinem Kulawikiem, prezesem Allianza, rozmawiamy o oczekiwaniach niemieckiego właściciela, cierpliwości w odbudowie pozycji wśród multiagentów i zmianach właścicielskich w Santanderze, jego głównym partnerze bankowym.
25.03.2026
Wybory w Danii. Trzy scenariusze dla rządu i ich konsekwencje dla Polski
Ani tradycyjny czerwony blok skupiający partie lewicowe, ani niebieski blok prawicowy nie są w stanie samodzielnie osiągnąć wymaganych 90 mandatów w 179-osobowym Folketingu. Klucz do zamku Christiansborg trzyma ugrupowanie Umiarkowanych (Moderaterne), którego lider Lars Løkke Rasmussen może stać się architektem nowego duńskiego porządku. Sprawdzamy, jakie są możliwe koalicje i jak zmienią podejście Danii do polityki imigracyjnej, Ukrainy czy funduszy unijnych.
25.03.2026