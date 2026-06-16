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16.06.2026 13:47

Francuska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego rezygnuje z usług Palantira

Francuska Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Wewnętrznego kończy współpracę z Palantirem. Amerykańskiego giganta zastąpi francuska firma technologiczna ChapsVision.

Direction Générale de la Sécurité Intérieure, czyli DGSI, to podlegająca francuskiemu resortowi spraw wewnętrznych specjalistyczna służba zajmująca się kontrwywiadem oraz wykrywaniem poważnych przestępstw.

Agencja poinformowała we wtorek o zakończeniu współpracy z Palantirem. Zamiast tego wybrała francuską firmę ChapsVision – podał z kolei cytowany przez portal Politico premier Francji Sébastien Lecornu.

„Musimy korzystać z naszych własnych modeli sztucznej inteligencji. Nie możemy akceptować nowych strategicznych zależności w sferze cyfrowej. Nie możemy polegać na narzędziach opracowanych przez obce mocarstwa. Francja musi mieć własne narzędzia" – wskazał w swoim wystąpieniu francuski premier.

DGSI nawiązała współpracę z amerykańską spółką w 2016 r. Dyrekcja i firma odnowiły ten kontrakt pół roku temu, w grudniu 2025 r. – podaje Politico.

Palantir ściśle współpracuje z administracją USA

Palantir Technologies to amerykańska firma specjalizująca się w analizie danych na dużą skalę. Oferuje zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację zbiorów danych – w szczególności dla potrzeb sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz dużych firm przemysłowych. Technologię Palantir wykorzystuje m. in. wojsko, administracja i agencje wywiadowcze USA.

Palantir jest uważany za lidera rynku w zakresie oferowanych rozwiązań. Firma jest jednak krytykowana ze względu na to, że jej technologie umożliwiają prowadzenie nadzoru i analizy wrażliwych danych na ogromną skalę. To stwarza olbrzymie pole do nadużyć. Palantir na tym polu krytykowała m. in. organizacja Amnesty International. Specjalną sprawozdawczynii ONZ ds. okupowanych terytoriów palestyńskich Francesca Albanese krytykowała z kolei firmę za udostępnianie technologii izraelskiemu wojsku.

Przewodniczącym rady dyrektorów, współzałożycielem i jednym z największych udziałowców przedsiębiorstwa jest kontrowersyjny amerykański przedsiębiorca Peter Thiel. Thiel jest znany także jako założyciel PayPala oraz jeden z pierwszych inwestorów Facebooka. Biznesmen był głównym sponsorem politycznej kariery obecnego wiceprezydenta USA J.D. Vance’a.

Współpraca europejskich służb z Palantirem jest krytykowana ze względu na zarzuty dotyczące technologii spółki, ale także ze względu na argumenty dotyczące europejskiej suwerenności technologicznej.

List intencyjny dotyczący współpracy z amerykańską spółką podpisało w październiku 2025 r. polskie Ministerstwo Obrony Narodowej.

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Francuska agencja bezpieczeństwa wewnętrznego nie będzie już współpracować z Palantirem. Zamiast z tego skorzysta z usług firmy z Francji. Fot. Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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