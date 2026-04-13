Francuski sąd uznał producenta cementu Lafarge winnego finansowania Państwa Islamskiego

Francuski sąd uznał, że producent cementu – grupa Lafarge – wspierał finansowo Państwo Islamskie. Terroryści mieli od firmy dostać miliony dolarów.

Firma Lafarge, która obecnie należy do szwajcarskiej grupy Holcim, płaciła – jak donosi France 24 – zarówno Państwu Islamskiemu, jak i pośrednikom – miliony dolarów za to, by mogła działać jej fabryka na północy Syrii, w regionie kontrolowanym przez islamistów. Spółka opłacała się terrorystom w latach 2013 i 2014.

– Ta metoda opłacania terrorystów, przede wszystkim Państwa Islamskiego, pozwalała ISIS finansować akty terrorystyczne zarówno na Bliskim Wschodzie, jak też poza granicami Syrii, zwłaszcza w Europie – mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego Isabelle Prevost-Desprez.