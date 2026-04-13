13.04.2026 14:33

Francuski sąd uznał producenta cementu Lafarge winnego finansowania Państwa Islamskiego

Francuski sąd uznał, że producent cementu – grupa Lafarge – wspierał finansowo Państwo Islamskie. Terroryści mieli od firmy dostać miliony dolarów.

Firma Lafarge, która obecnie należy do szwajcarskiej grupy Holcim, płaciła – jak donosi France 24 – zarówno Państwu Islamskiemu, jak i pośrednikom – miliony dolarów za to, by mogła działać jej fabryka na północy Syrii, w regionie kontrolowanym przez islamistów. Spółka opłacała się terrorystom w latach 2013 i 2014.

– Ta metoda opłacania terrorystów, przede wszystkim Państwa Islamskiego, pozwalała ISIS finansować akty terrorystyczne zarówno na Bliskim Wschodzie, jak też poza granicami Syrii, zwłaszcza w Europie – mówiła przewodnicząca składu sędziowskiego Isabelle Prevost-Desprez.

Zabici i ranni w zamachu w Jerozolimie
Cementownia Lafarge w Syrii
Francuska firma Lafarge opłacała się Państwu Islamskiemu. Fot. Bakr Al Kasem/Anadolu via Getty Images
W Izraelu wraca kara śmierci. Ale tylko dla Palestyńczyków
Po ponad sześciu dekadach nieformalnego moratorium Izrael przywraca karę śmierci. Kneset przegłosował prawo, które nie tylko ułatwia wysyłanie skazanych na szubienicę, ale też drastycznie pogłębia…
12.04.2026
Arnold Schwarzenegger: historia człowieka, który zawsze wraca
Nie ma planu B i z wytrwałości uczynił swoją dewizę. Z siłowni do Hollywood, z planu filmowego do gabinetu gubernatora, z politycznego szczytu w sam środek osobistego kryzysu. Arnold Schwarzenegger…
11.04.2026
Wino droższe niż apartament w Paryżu. Inwestycja czy kaprys?
Są przedmioty, które przekraczają granicę luksusu i wchodzą w sferę mitu. Jest nim butelka Romanée-Conti 1945 – wina, które nie tylko zachwyca smakoszy, ale dziś funkcjonuje jak dzieło sztuki czy…
12.04.2026
Koniec Orbánistanu. Magyar nowym premierem, TISZA z większością konstytucyjną, a w Budapeszcie euforia (RELACJA Z WĘGIER)
Tańce, śpiewy, okrzyki i toasty – tak można opisać ostatnie godziny niedzielnego wieczoru w Budapeszcie. Mieszkańcy stolicy Węgier są świadkami historii, w którą nie wszyscy wierzyli. Skompromitowany…
13.04.2026
Titanic i gladiatorzy w Metaverse. Wyjątkowa wystawa w Fabryce Norblina
Od 10 kwietnia w Art Box Metaverse w warszawskiej Fabryce Norblina można zobaczyć dwie nowe wirtualne wystawy „Titanic – echa przeszłości” oraz „Gladiator – legendarna arena”. Dzięki nowej…
11.04.2026
Nowy prezes Grupy Azoty ma plan dla nawozowego giganta i zawiadamia służby
Grupa Azoty jeszcze w tym roku uruchomi potężną platformę handlową dla rolników, a do współpracy zaprosi także inne firmy działające w branży rolniczej. Jednocześnie nowy zarząd rozlicza poprzedników…
10.04.2026