Francuski startup AI Mistral zdobył 830 milionów dolarów finansowania dłużnego

Mistral, francuski startup AI, ujawnił, że zabezpieczył finansowanie dłużne w wysokości 830 milionów dolarów. Pieniądze trafią na budowę centrum danych pod Paryżem o mocy 44 MW.

Francuska firma, jak pisze CNBC, to jeden z niewielu europejskich startupów, które chcą konkurować z OpenAI i Anthropic. Firma, która powstała w 2023 r., ma ambitne plany rozwoju – m.in. planuje wydać 1,2 miliarda euro na budowę centrów danych w Szwecji.

„Rozwój naszej infrastruktury w Europie jest krytyczny, by wzmocnić naszych klientów i by zapewnić Europie suwerenność i innowacyjność sztucznej inteligencji" – napisał w oświadczeniu szef firmy Arthur Mensch. „Będziemy dalej inwestować w AI, biorąc pod uwagę rosnący popyt ze strony rządów, przedsiębiorstw i instytucji badawczych, które chcą zbudować własne środowiska AI, a nie polegać tylko na dostawcach sztucznej inteligencji w chmurze" – dodał.

Finansowania udzieliło siedem banków – m.in. BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Bpifrance, La Banque Postale, MUFG i Natixis.

Centrum danych powstanie pod Paryżem

Centrum danych ma powstać pod Paryżem w drugim kwartale 2026 r. W środku znajdzie się 13 800 układów GB300 Nvidii o łącznej mocy 44 MW. Docelowo Mistral planuje – do końca 2027 r. – mieć centra danych o mocy 200 MW w całej Europie.

CNBC przypomina, że o ile francuski startup zebrał już 2,9 miliarda dolarów i jest najlepiej finansowanym europejskim twórcą LLM, to i tak wypada słabo w porównaniu z firmami z USA. OpenAI zdobyła już bowiem 180 miliardów dolarów, a Anthropic 59 miliardów dolarów finansowania.

Jednocześnie jednak europejskie startupy zdobywają coraz więcej pieniędzy od banków i inwestorów. Tylko w 2026 r. brytyjska firma Nscale, zajmująca się budową centrów danych, uzyskała 2 miliardy dolarów, a startup Wayve (odpowiedzialny za autonomiczne samochody) pozyskał 1,2 miliarda dolarów. Z kolei francuska firma AMI Labs zebrała w ostatniej rundzie finansowania miliard dolarów.