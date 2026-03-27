Franklin Templeton zarejestrował do dystrybucji pierwsze fundusze ETF UCITS w Polsce – podał Franklin Templeton w komunikacie prasowym.

Rejestracją objętych jest trzynaście funduszy ETF UCITS.

Nowo zarejestrowane ETF-y umożliwiające bazową ekspozycję na globalne akcje, strategie klimatyczne, poszczególne kraje, akcje tematyczne oraz instrumenty o stałym dochodzie zapewniają polskim inwestorom dostęp do szerokiej gamy ETF-ów Franklin Templeton ukierunkowanych na wiele różnych kategorii aktywów i regionów.

– „W ostatnich latach oferta ETF-ów naszej firmy widocznie wzrosła, stając się jednym z głównych czynników jej rozwoju. W sytuacji, gdy inwestorzy na całym świecie coraz chętniej sięgają po ETF-y do celów precyzyjnego kształtowania struktury inwestycji w swoich portfelach, wprowadzenie naszej oferty ETF-ów UCITS na rynek polski stanowi naturalny etap skalowania dystrybucji i zaspokajania lokalnego popytu na efektywne, najwyższej klasy rozwiązania” – powiedział Dan Muzzarelli, globalny dyrektor ds. dystrybucji ETF-ów w Franklin Templeton.

Źródło: PAP