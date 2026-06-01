"FT": UE rozważa utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa

Wśród europejskich polityków rośnie zainteresowanie utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, gremium, które miałoby usprawnić politykę obronną w obliczu słabnącego zaangażowania USA w Europie oraz coraz większej roli Ukrainy w regionalnym systemie bezpieczeństwa – napisał „Financial Times”.

Komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius zaproponował utworzenie Rady Bezpieczeństwa jako forum, które służyłoby europejskim przywódcom do dyskusji oraz przygotowywania decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Jak przekonywał, dzięki temu Europa mogłaby w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za własną obronę i lepiej przygotować się na ewentualną rosyjską agresję.

Były komisarz i negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier powiedział podczas konferencji Globsec Forum w Pradze 22 maja, że UE powinna ocenić skuteczność swojego aparatu polityki zagranicznej. Jak podkreślił „FT”, chodzi o urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, utworzony w 1999 r. na mocy Traktatu z Amsterdamu. W tym kontekście Barnier zaproponował też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Oprócz UE miałaby ona obejmować Wielką Brytanię, Ukrainę i Norwegię oraz koncentrować się na obronności, przemyśle zbrojeniowym, wywiadzie i strategicznych technologiach.

Europejska Rada Bezpieczeństwa nie jest nowym pomysłem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował utworzenie podobnego organu w przemówieniu wygłoszonym w Berlinie w 2017 r. Wówczas inicjatywa ta była postrzegana jako sposób utrzymania zaangażowania Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z UE. Wówczas pomysł upadł jednak ze względu na brak zainteresowania Londynu.

Zdaniem zwolenników projektu Rada mogłaby pomóc w przezwyciężeniu podziałów między UE i NATO oraz włączyć do współpracy kraje spoza obu tych struktur, przede wszystkim Ukrainę. Eksperci oceniają, że Europa musi przygotować się na scenariusz ograniczonego wsparcia od Stanów Zjednoczonych i zwiększyć własną zdolność do odstraszania Rosji.

Otwarte pozostają jednak kwestie składu i kompetencji ewentualnej Rady oraz jej relacji z istniejącymi strukturami UE i NATO, a także roli Turcji, która posiada drugą, po USA, największą armię w NATO. Mimo tych wątpliwości idea Europejskiej Rady Bezpieczeństwa zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny filar przyszłej autonomii strategicznej Europy – podkreślił „FT”.

Źródło: PAP