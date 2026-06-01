Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 12:03

"FT": UE rozważa utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa

Wśród europejskich polityków rośnie zainteresowanie utworzeniem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, gremium, które miałoby usprawnić politykę obronną w obliczu słabnącego zaangażowania USA w Europie oraz coraz większej roli Ukrainy w regionalnym systemie bezpieczeństwa – napisał „Financial Times”.

Komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius zaproponował utworzenie Rady Bezpieczeństwa jako forum, które służyłoby europejskim przywódcom do dyskusji oraz przygotowywania decyzji dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Jak przekonywał, dzięki temu Europa mogłaby w większym stopniu przejąć odpowiedzialność za własną obronę i lepiej przygotować się na ewentualną rosyjską agresję.

Były komisarz i negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier powiedział podczas konferencji Globsec Forum w Pradze 22 maja, że UE powinna ocenić skuteczność swojego aparatu polityki zagranicznej. Jak podkreślił „FT”, chodzi o urząd Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, utworzony w 1999 r. na mocy Traktatu z Amsterdamu. W tym kontekście Barnier zaproponował też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Oprócz UE miałaby ona obejmować Wielką Brytanię, Ukrainę i Norwegię oraz koncentrować się na obronności, przemyśle zbrojeniowym, wywiadzie i strategicznych technologiach.

Europejska Rada Bezpieczeństwa nie jest nowym pomysłem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował utworzenie podobnego organu w przemówieniu wygłoszonym w Berlinie w 2017 r. Wówczas inicjatywa ta była postrzegana jako sposób utrzymania zaangażowania Wielkiej Brytanii po jej wystąpieniu z UE. Wówczas pomysł upadł jednak ze względu na brak zainteresowania Londynu.

Zdaniem zwolenników projektu Rada mogłaby pomóc w przezwyciężeniu podziałów między UE i NATO oraz włączyć do współpracy kraje spoza obu tych struktur, przede wszystkim Ukrainę. Eksperci oceniają, że Europa musi przygotować się na scenariusz ograniczonego wsparcia od Stanów Zjednoczonych i zwiększyć własną zdolność do odstraszania Rosji.

Otwarte pozostają jednak kwestie składu i kompetencji ewentualnej Rady oraz jej relacji z istniejącymi strukturami UE i NATO, a także roli Turcji, która posiada drugą, po USA, największą armię w NATO. Mimo tych wątpliwości idea Europejskiej Rady Bezpieczeństwa zyskuje coraz większe poparcie jako potencjalny filar przyszłej autonomii strategicznej Europy – podkreślił „FT”.

Źródło: PAP

Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne
unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Na zdjęciu unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Więcej nadzoru, więcej bezpieczeństwa. ICEYE i GISPartner łączą siły
ICEYE to obecnie jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich firm. Satelitarny potentat dostarcza wiedzy o tym, co się dzieje, rządom kilkunastu krajów świata. Także Polsce. Podpisana z jedną z…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie
Stres, zaburzenia snu i wypalenie są wśród polskich studentów na porządku dziennym. Nadchodząca sesja egzaminacyjna może tylko pogłębić te problemy. Sprawdzamy, jakimi sposobami poradzić sobie z…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Czy Netflix zabije książkę? Nowy raport o rynku wydawniczym w Polsce
- Książka jest pod silnym naporem konkurencyjnych form rozrywki, które dla wielu czytelników są po prostu substytucyjne - przekonuje Bartłomiej Chinowski z Polityki Insight, autor raportu „Rynek…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zachód przegrywa z Chinami. Afrykanie mimo napięć doceniają wkład Pekinu w rozwój ich gospodarek
Chiny uzyskały dominującą kontrolę nad afrykańskim litem, kobaltem, manganem i innymi pierwiastkami. USA i Europa z trudnością przeciwstawiają się ugruntowanej pozycji Pekinu, który zabezpieczył…
31.05.2026