Fundusz inwestycyjny Expeditions II pozyskał 197 mln euro

Expeditions ogłosiło zamknięcie drugiego funduszu inwestycyjnego, w ramach którego pozyskało 197 mln euro, czyli blisko 845 mln zł. Fundusz venture capital założony przez dwóch Polaków ma zamiar przeznaczyć zgromadzone środki na inwestycje w technologie, mające wspierać europejską obronność.

Stanisław Kastory (z lewej) i Mikołaj Firlej to twórcy funduszy Expeditions. Drugi fundusz ich dzieła ma zainwestować w startupy (głównie obronne) 197 mln euro. Fot.: Mat. prasowe

Jak poinformowała firma, zebrane pieniądze są niemal dwukrotnie wyższe niż pierwotnie zakładali jej założyciele – Mikołaj Firlej i Stanisław Kastory. Wśród podmiotów, które wsparły fundusz Expeditions II znalazły się m.in. Polski Fundusz Rozwoju, Fundusz Innowacji NATO oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny. W tym gronie znalazły się też prywatne firmy – brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems oraz amerykańska firma z branży technologicznej Keysight.

„Przez długi czas Europa myliła stabilność z trwałością, a powściągliwość z siłą. W rezultacie przez lata niedoinwestowywano potencjał leżący u podstaw bezpieczeństwa. Ten okres dobiega końca. Europa na nowo uświadamia sobie, że bezpieczeństwo trzeba budować, a nie zakładać” – powiedział Mikołaj Firlej, współzałożyciel i partner zarządzający Expeditions cytowany w komunikacie firmy.

Głównym zadaniem funduszu Expeditions II mają być inwestycje we wczesnej fazie rozwoju startupów, pracujących nad technologiami, mającymi bezpośrednie znaczenie operacyjne dla kompetencji obronnych Europy. W swoim portfolio Expeditions posiada udziały wśród takich startupach, jak: UForce, Orqa czy Cambridge Aerospace.

„Europa nie wdraża nowych technologii obronnych w tempie niezbędnym do sprostania pojawiającym się zagrożeniom. Ukraina jest obecnie najsilniejszą armią Europy i żywym dowodem na to, że autonomiczne systemy obronne są fundamentem bezpieczeństwa. Te zaawansowane zdolności są pilnie potrzebne na całym kontynencie, a brak kapitału na rozwój i fragmentacja Europy dotychczas hamowały postęp. Kolejne dwa lata są kluczowe, dlatego podwajamy wysiłki we wspieraniu technologii, których Europa potrzebuje, aby zabezpieczyć swoją przyszłość” – powiedział Stanisław Kastory, współzałożyciel i partner zarządzający Expeditions w, cytowany w komunikacie firmy.