Gdynia na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Modernistyczne centrum 18. pozycją z Polski

Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To 18. polski obiekt wpisany na tę listę. Władze miasta zapewniają, że decyzja nie zaszkodzi właścicielom nieruchomości.

Przedstawiciele UNESCO docenili „zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę”. Fot. Jerzy Ochoński/PAP

W poniedziałek rano odbyła się 48. sesja UNESCO w południowokoreańskim Pusanie. W jej trakcie zapadła decyzja o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa – obok starożytnych japońskich stolic Asuka i Fujiwara, plaż Normandii czy masywu Olimpu – centrum Gdyni.

Przedstawiciele UNESCO uzasadniają, że obszar ten obejmuje dwie najważniejsze osie ulic oraz międzywojenne kwartały zabudowy, odzwierciedlające „zastosowanie idei modernistycznych na szeroką skalę”. Ma to tworzyć charakterystyczny, zwarty organizm miejski o wyrazistych, indywidualnych formach architektonicznych. Ich zdaniem śródmieście wraz z willami na Kamiennej Górze ilustruje radykalne zerwanie z historyzmem w procesie przekształcania wsi Gdynia w nowe „główne okno na świat” państwa polskiego w okresie międzywojennym.

Modernistyczne Centrum Gdyni to 18. polski obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

– Wasza decyzja to wspaniały prezent z okazji naszej rocznicy i hołd dla wizji oraz determinacji ludzi, którzy stworzyli jedno z wielkich modernistycznych miast Europy – powiedziała po głosowaniu Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni.

Zapewniła też, że wpis na listę nie oznacza automatycznego przyznania dodatkowych środków i nie nałoży nowych ograniczeń na właścicieli nieruchomości. Dodała, że teren ten jest chroniony miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego od 20 lat.

Ile Polska ma obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje blisko 1250 miejsc. Wśród nich znajduje się 18 polskich obiektów. Obok Modernistycznego Centrum Gdyni są to:

Historyczne Centrum Krakowa,

Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni,

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau,

Puszcza Białowieska,

Stare Miasto w Warszawie,

Stare Miasto w Zamościu,

Średniowieczny zespół miejski Torunia,

Zamek krzyżacki w Malborku,

Kalwaria Zebrzydowska,

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy,

Drewniane kościoły południowej Małopolski,

Park Mużakowski,

Hala Stulecia we Wrocławiu,

Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat,

Kopalnie rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach,

Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego,

Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy.

Źródło: PAP, XYZ