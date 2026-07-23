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23.07.2026 18:31

Geely i Ford uruchomią wspólną produkcję aut w Walencji

Geely Auto i Ford Motor Company utworzą spółkę joint venture, która będzie produkować samochody w hiszpańskiej fabryce Forda w Walencji.

Szefowie Ford i Geely
Przedstawiciele Forda i Geely wskazują, że projekt ma zapewnić długoterminową przyszłość fabryki w Walencji, utrzymać jej wykorzystanie oraz stworzyć nowe miejsca pracy związane z nowoczesną produkcją samochodów. Zakład ma jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy regionu. Fot. mat. prasowe

Pierwsze pojazdy mają zjechać z linii produkcyjnych w 2028 roku, po rozpoczęciu działalności spółki w 2027 roku.

Geely Auto i Ford Motor Company ogłosiły zawarcie porozumienia o utworzeniu spółki joint venture skoncentrowanej na rynku europejskim. Nowy podmiot będzie prowadził działalność produkcyjną w należącej do Forda fabryce w Walencji w Hiszpanii. Uruchomienie spółki jest uzależnione od uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych.

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Działalność joint venture ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 roku, natomiast produkcja samochodów ruszy w 2028 roku. W zakładzie powstanie pięć nowych modelitrzy samochody Forda i dwa modele Geely. Do tego czasu fabryka będzie kontynuowała produkcję modelu Ford Kuga.

Ford będzie posiadał 66 proc. udziałów w nowej spółce, a Geely obejmie pozostałe 34 proc. Wspólne przedsięwzięcie będzie wykorzystywać moce produkcyjne zakładu do wytwarzania samochodów obu marek przeznaczonych na rynek europejski.

Produkcja obejmie nową generację samochodów niskoemisyjnych i bezemisyjnych. Według zapowiedzi firm, wśród nowych modeli znajdzie się elektryczny crossover Forda, nowy przedstawiciel rodziny Bronco oraz dwa elektryczne SUV-y Geely.

Przedstawiciele obu producentów wskazują, że projekt ma zapewnić długoterminową przyszłość fabryki w Walencji, utrzymać jej wykorzystanie oraz stworzyć nowe miejsca pracy związane z nowoczesną produkcją samochodów. Zakład ma jednocześnie wspierać rozwój gospodarczy regionu.

Firmy podkreślają, że współpraca ma być odpowiedzią na zmieniające się warunki europejskiego rynku motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych wyzwań wymieniają rosnącą konkurencję, presję na ograniczanie kosztów oraz zaostrzające się regulacje, które wpływają na działalność producentów samochodów w Europie.

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Ogłoszenie porozumienia następuje po kilku miesiącach doniesień o prowadzonych negocjacjach między obiema firmami. Dla Forda współpraca z chińskim producentem wpisuje się w szerszy trend poszukiwania partnerstw przez tradycyjnych producentów samochodów, którzy konkurują z szybko rozwijającymi się chińskimi markami na rynkach międzynarodowych.

Partnerstwo Geely i Forda ma także wcześniejsze podstawy biznesowe. Obie firmy współpracują od 2010 roku, kiedy Ford sprzedał markę Volvo chińskiemu koncernowi Geely. Od tego czasu Geely rozwija swoją obecność na rynkach zagranicznych, a obie strony deklarują wspólne podejście do jakości produkcji, kontroli kosztów i rozwoju różnych technologii napędowych.

Dla Geely projekt ma być elementem dalszej ekspansji w Europie, natomiast dla Forda ma wesprzeć rozwój oferty produktowej na europejskim rynku. Obie firmy deklarują, że samochody produkowane w Walencji będą projektowane z myślą o europejskich klientach i wytwarzane na miejscu, z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury produkcyjnej.

Źródło: CNBC

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