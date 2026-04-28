General Motors przebił oczekiwania analityków. Koncern skorzystał na decyzji Sądu Najwyższego ws. taryf Trumpa

General Motors przebił oczekiwania analityków. Firma skorzystała nie tylko na dobrej sprzedaży swoich samochodów, ale także na decyzji Sądu Najwyższego, który nakazał zwrócić firmom pieniądze z taryf ogłoszonych przez Donalda Trumpa.

W pierwszym kwartale 2026 GM miał 3,7 dolara zysku na akcję, podczas gdy analitycy spodziewali się 2,62 dolara – podaje CNBC. Z kolei przychody wyniosły 44,02 miliarda dolarów. Analitycy spodziewali się 43,68 miliarda dolarów. Zysk netto przeznaczony dla akcjonariuszy wyniósł zaś 2,78 miliarda dolarów.

GM może też liczyć na zwrot zapłaconych taryf na mocy decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego. Nie wiadomo co prawda, kiedy koncern dostanie te pieniądze i ile dokładnie otrzyma z puli wynoszącej 160 miliardów dolarów, ale firma już zdecydowała się rozliczyć to w danych za pierwszy kwartał.

CNBC dodaje, że nawet bez tego zwrotu skorygowany zysk GM za pierwszy kwartał i tak przewyższyłby oczekiwania. Byłby bowiem wyższy o około 7,5 proc. rok do roku. Dyrektor generalna GM, Mary Barra, w liście do akcjonariuszy napisała, że wyniki kwartału przekroczyły oczekiwania firmy.

Koncern też zmienił plany finansowe na ten rok. Skorygowany zysk znajdzie się w przedziale od 13,5 do 15,5 miliarda dolarów (wzrost o 500 mln dolarów w porównaniu do poprzednich przewidywań). Jedynie zysk netto przeznaczony dla akcjonariuszy miałby wynieść od 9,9 do 11,4 mld dolarów, w porównaniu z 10,3–11,7 mld dolarów wcześniej.