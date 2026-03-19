Generał Syrski: Rosja planuje zrekrutować ponad 400 tys. żołnierzy

Rosja planuje w 2026 r. zrekrutować 409 tys. żołnierzy i nie rezygnuje z przygotowań do dalszej agresji przeciwko Ukrainie – poinformował naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski.

„Wróg nie rezygnuje ze swoich zamiarów i nadal przygotowuje się do dalszej agresji przeciwko Ukrainie” – napisał dowódca na Telegramie.

Ostrzegł, że Rosjanie zwiększają swoją aktywność na froncie. Powiadomił też, że przeprowadził naradę operacyjną dotyczącą stanu inżynieryjnego przygotowania linii obronnych.

„Kluczowe zadania to wzmocnienie fortyfikacji, rozwój systemów ochrony przed dronami oraz przygotowanie do obrony miast i wsi” – wyjaśnił.

Syrski podkreślił, że od jakości i tempa prac nad umocnieniem obrony zależy nie tylko jej trwałość, lecz także życie ukraińskich żołnierzy.

