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29.06.2026 19:22

Gigafabryki AI coraz bliżej. Polska włącza się do projektu

Polska uczestniczy w przygotowaniach do budowy europejskich Gigafabryk AI – nowej infrastruktury obliczeniowej dla sztucznej inteligencji. Konkurs dla biznesu ruszy w lipcu 2026 r., a pierwsze centra mają rozpocząć działalność w 2028 r.

Europa przyspiesza rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Komisja Europejska wraz z EuroHPC JU realizują projekt Gigafabryk AI, którego celem jest stworzenie nowej generacji centrów obliczeniowych umożliwiających rozwijanie, trenowanie i wdrażanie zaawansowanych modeli AI. Polska aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do przedsięwzięcia na poziomie europejskim, a postępowanie konkursowe dla przedsiębiorstw ma zostać uruchomione w lipcu 2026 r.

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Gigafabryki AI mają stanowić kolejny etap budowy europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji. Powstaną jako wielkoskalowe centra obliczeniowe, z których będą mogły korzystać przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, administracja publiczna oraz inni użytkownicy z państw Unii Europejskiej. Infrastruktura ma zapewnić dostęp do mocy obliczeniowych niezbędnych do tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań opartych na AI.

Projekt wpisuje się w realizację AI Continent Action Plan i szerszą strategię Unii Europejskiej dotyczącą budowy suwerenności technologicznej, zwiększenia konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz zapewnienia większej dostępności zaawansowanych zasobów obliczeniowych dla europejskich podmiotów.

EuroHPC planuje wybrać siedem Gigafabryk AI w dwóch kategoriach. Część inwestycji będzie obejmowała infrastrukturę o skali około 75 tys. procesorów GPU, natomiast największe projekty osiągną poziom około 100 tys. GPU. Każda inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach – najpierw powstanie podstawowa infrastruktura i rozpoczną się usługi, a po pozytywnym audycie technicznym możliwa będzie dalsza rozbudowa centrów.

Za przygotowanie i realizację projektów będą odpowiadały konsorcja tworzone przez przedsiębiorstwa, w tym operatorów infrastruktury cyfrowej, dostawców technologii, inwestorów oraz firmy świadczące usługi cyfrowe. To właśnie one będą składać oferty oceniane przez EuroHPC. O wyborze zdecydują nie tylko parametry techniczne, ale także wpływ projektu na rozwój europejskiego rynku AI, korzyści dla gospodarki, dostępność usług oraz wkład w budowę technologicznej niezależności Europy.

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W Polsce rolę koordynatora pełni Ministerstwo Cyfryzacji, natomiast zgodnie z nowymi przepisami liderem konsorcjum może zostać przedsiębiorstwo lub inny podmiot spełniający wymagania konkursowe. Resort poinformował również, że minister cyfryzacji zwrócił się do ministra finansów o zapewnienie środków na polski wkład w projekcie Gigafabryki AI.

Ministerstwo zachęca przedsiębiorców, operatorów infrastruktury cyfrowej, dostawców technologii i inwestorów do wspólnego przygotowania konkurencyjnej oferty. Według resortu udział w projekcie może wzmocnić krajowe zdolności obliczeniowe, zwiększyć udział polskich firm w europejskim łańcuchu wartości AI oraz poprawić dostęp do infrastruktury potrzebnej do rozwoju zaawansowanych usług sztucznej inteligencji.

Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi rozmowy z Komisją Europejską, EuroHPC i partnerami z innych państw członkowskich, równolegle realizując krajowe przygotowania do udziału w przedsięwzięciu. Dokumentacja konkursowa ma zostać opublikowana w najbliższych tygodniach, rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca 2026 r., natomiast uruchomienie pierwszych europejskich Gigafabryk AI przewidziano na 2028 r.

Tabliczka Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Na zdjęciu Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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