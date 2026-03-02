Gigantyczna strata polskiego górnictwa węgla kamiennego. Przychody w dół

Strata netto sektora górnictwa węgla kamiennego w 2025 r. wyniosła 8,376 mld zł – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w 2025 r. wyniósł -8,376 mld zł wobec -13,742 mld zł w 2024 r. – podała ARP, która analizuje rynek węgla.

Przychody sektora wyniosły w 2025 r. 33,423 mld zł wobec 40,995 mld zł w 2024 r. Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 20,236 mld zł wobec 25,428 mld zł w 2024 r.

Koszty wyniosły 42,440 mld zł wobec 56,376 mld zł w 2024 r.

EBITDA wyniosła -5,188 mld zł wobec -11,372 mld zł.

Według wyliczeń ARP, przeciętne wynagrodzenie w sektorze węgla kamiennego w grudniu 2025 r. wyniosło 19397,41 zł brutto, a średnia dla wszystkich miesięcy w roku – 13368,06 zł brutto.

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ