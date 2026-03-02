Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
NEWSROOM XYZ
02.03.2026 11:22

Gigantyczna strata polskiego górnictwa węgla kamiennego. Przychody w dół

Strata netto sektora górnictwa węgla kamiennego w 2025 r. wyniosła 8,376 mld zł – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wynik finansowy netto sektora górnictwa węgla kamiennego w 2025 r. wyniósł -8,376 mld zł wobec -13,742 mld zł w 2024 r. – podała ARP, która analizuje rynek węgla.

Przychody sektora wyniosły w 2025 r. 33,423 mld zł wobec 40,995 mld zł w 2024 r. Przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 20,236 mld zł wobec 25,428 mld zł w 2024 r.

Koszty wyniosły 42,440 mld zł wobec 56,376 mld zł w 2024 r.

EBITDA wyniosła -5,188 mld zł wobec -11,372 mld zł.

Według wyliczeń ARP, przeciętne wynagrodzenie w sektorze węgla kamiennego w grudniu 2025 r. wyniosło 19397,41 zł brutto, a średnia dla wszystkich miesięcy w roku – 13368,06 zł brutto.

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu zwał węgla
Na zdjęciu zwał węgla. Fot. Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Ważne nowości w ramach SAFE ucieszą marynarzy i lotników. „Ich wojna o informację trwa bez przerwy”
Znamy wstępną listę systemów, na które mają być przeznaczone środki z instrumentu SAFE. Największy - co nie jest zaskakujące - kawałek tortu dostaną wojska lądowe i powietrzne. Ale dobre wieści usłyszy także Marynarka Wojenna RP, która może dostać nowy okręt hydrograficzny.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Co nowy spektakl Teatru Telewizji o polskim futbolu mówi o nas samych?
Kiedy w spektaklu londyńskiego National Theatre angielscy piłkarze pod okiem selekcjonera Garetha Southgate'a trenują rzuty karne i pracują z psychologiem, TVP proponuje intymną, zakraplaną alkoholem rozmowę Kazimierza Górskiego i Ernesta Wilimowskiego o polskich krzywdach, historii i narodowej zdradzie.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Ministerstwo zaczęło słuchać rad z ekosystemu innowacji. Jest nowy konkurs na lepszych warunkach. Ale bez pieniędzy
Nowy nabór na Akredytowane Ośrodki Innowacji właśnie wystartował. Po kompromitacji konkursu sprzed dwóch lat, gdy akredytację uzyskało tylko pięć podmiotów na cały kraj, resort rozwoju uelastycznił warunki. Ale nie wiadomo kiedy, na jakich zasadach i czy w ogóle wybrane firmy dostaną dofinansowanie tej działalności.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Atak na amerykańską bazę w Bahrajnie oczami Polaków
Małżeństwo Małgorzata i Marcin Lejmanowie, którzy mieszkają w Bahrajnie od 2016 roku, opowiada o ataku na zlokalizowaną na wyspie amerykańską bazę wojskową.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026