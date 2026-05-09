Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.05.2026
09.05.2026 15:39

GIS: obywatel Polski objęty nadzorem po możliwym kontakcie z osobami zakażonymi hantawirusem

Obywatel Polski został objęty nadzorem sanitarnym po możliwym kontakcie z osobami zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca MV Hondius. Osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby – podał Główny Inspektor Sanitarny (GIS) dr Paweł Grzesiowski.

– Na podstawie otrzymanej informacji z międzynarodowego systemu nadzoru obywatel Polski został objęty nadzorem epidemiologicznym po możliwym kontakcie z osobami zakażonymi hantawirusem z wycieczkowca MV Hondius – poinformował Główny Inspektor Sanitarny Polską Agencję Prasową (PAP).

Obywatel Polski znalazł się na liście osób, które mogły mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca już po opuszczeniu statku, podczas ewakuacji na wyspie Świętej Heleny – powiedział Paweł Grzesiowski agencji.

Jak wyjaśnił szef GIS, informacje o takich osobach trafiają do Polski za pośrednictwem systemu International Health Regulations (IHR) koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Na podstawie list pasażerskich i danych dotyczących podróży służby sanitarne identyfikują osoby, których drogi mogły przeciąć się z zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie.

– Są to osoby, które mogły mieć kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie. My weryfikujemy, obejmujemy je nadzorem, sprawdzamy, w jakim są stanie zdrowia. Jednak tej osoby nie ma w Polsce – zaznaczył Grzesiowski.

Dodał, że osoba objęta nadzorem nie jest chora i pozostaje bezobjawowa. GIS nie ujawnia jej płci ani kraju pobytu.

Nadzór epidemiologiczny potrwa sześć tygodni

Jak wyjaśnił, nadzór epidemiologiczny trwa sześć tygodni od potencjalnego kontaktu z wirusem, co odpowiada maksymalnemu okresowi inkubacji choroby. Osoba nie ma kwarantanny ani obowiązku meldowania się. Nadzór epidemiologiczny polega przede wszystkim na obserwacji stanu zdrowia. W praktyce oznacza to kontakt telefoniczny polskich służb sanitarnych z osobą objętą nadzorem oraz zalecenie samoobserwacji. Objęta nadzorem osoba została pouczona, że w przypadku pojawienia się objawów konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie się do służb medycznych.

Grzesiowski zaznaczył, że w najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne sygnały dotyczące osób z polskimi paszportami, które mogły znaleźć się w pobliżu zakażonych podczas podróży lotniczych po ewakuacji części pasażerów statku.

Według GIS ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa w Europie pozostaje bardzo niskie. WHO i CDC oceniają je praktycznie jako zerowe. Wirus Andes nie wykazuje wysokiej zakaźności, a transmisja wymaga raczej bliskiego i dłuższego kontaktu z chorym – powiedział dr Grzesiowski.

Hantawirus na statku MV Hondius. Osiem potencjalnych zakażeń

Na pokładzie MV Hondius odnotowano dotąd osiem potencjalnych zakażeń hantawirusem, z czego trzy osoby zmarły. Pozostałych pięć osób obecnie znajduje się już w szpitalach na lądzie.

Statek wypłynął 1 kwietnia z Ushuaia w Argentynie w rejs po Atlantyku. WHO poinformowała, że wykryty na pokładzie szczep Andes występuje w Ameryce Południowej i posiada zdolność przenoszenia się między ludźmi drogą powietrzno-kropelkową.

W sobotę hiszpańskie władze zapowiedziały pełną repatriację pasażerów wycieczkowca po jego dopłynięciu na Teneryfę. Jak poinformowała minister zdrowia Monica Garcia, obywatele Hiszpanii zostaną objęci kwarantanną w Madrycie, a pozostali pasażerowie będą odsyłani do swoich krajów specjalnymi lotami.

Wycieczkowiec ma dotrzeć do Teneryfy w niedzielę 10 maja rano, między godz. 4 a 6 czasu lokalnego (czyli między godz. 5 a 7 w Polsce).

W operację zaangażowane są WHO, europejskie służby sanitarne oraz hiszpańskie ministerstwa zdrowia i spraw wewnętrznych. Na Teneryfę ma udać się także szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – wynika z jego wpisu na portalu X.

Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.

Źródło: PAP/XYZ. Wpis zaktualizowano o informację, że szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus planuje uczestniczyć w akcji przyjęcia w porcie na Teneryfie MV Hondius.

Próbka hantawirusa
Na zdjęciu ilustracyjnym próbka hantawirusa. Fot. Anadolu/Getty Images
