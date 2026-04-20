Główne indeksy na GPW spadają. WIG20 zniżkuje 1,1 proc.

Główne indeksy warszawskiej GPW notują spadki. WIG20 zniżkuje o ok. 1,1 proc., najsłabszy w tym indeksie jest KGHM, którego akcje spadają o 4,2 proc. W całej Europie na giełdach dominują spadki wskaźników.

O godz. 10.05 WIG20 spada o 1,1 proc. do 3658 pkt, a WIG idzie w dół o 1 proc. do 133740 pkt.

Najgorzej w WIG20 radzi sobie KGHM — kurs akcji spółki spada o 4,2 proc.

W dół idą także notowania akcji CD Projektu (–3,6 proc.), mBanku (–2,8 proc.) oraz Kruka (–2,6 proc.).

Wśród blue chipów zwyżkują jedynie akcje Orlenu (+2,7 proc.).

Na europejskich giełdach indeksy spadają, gdy uwagę analityków przyciąga koniec rozejmu w konflikcie pomiędzy USA a Iranem. Nie wiadomo, czy dojdzie do nowej rundy rozmów pokojowych pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem.

Na rynku walutowym dolar jest stabilny wobec euro. Bitcoin wyceniany jest po ok. 74800 dolarów za token. Złoto tanieje o ok. 1,5 proc. i znajduje się nieznacznie powyżej granicy 4800 dolarów za uncję.

Źródło: PAP, XYZ