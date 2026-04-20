Główne indeksy na GPW spadają. WIG20 zniżkuje 1,1 proc.

Główne indeksy warszawskiej GPW notują spadki. WIG20 zniżkuje o ok. 1,1 proc., najsłabszy w tym indeksie jest KGHM, którego akcje spadają o 4,2 proc. W całej Europie na giełdach dominują spadki wskaźników.

O godz. 10.05 WIG20 spada o 1,1 proc. do 3658 pkt, a WIG idzie w dół o 1 proc. do 133740 pkt.

Najgorzej w WIG20 radzi sobie KGHM — kurs akcji spółki spada o 4,2 proc.

W dół idą także notowania akcji CD Projektu (–3,6 proc.), mBanku (–2,8 proc.) oraz Kruka (–2,6 proc.).

Wśród blue chipów zwyżkują jedynie akcje Orlenu (+2,7 proc.).

Na europejskich giełdach indeksy spadają, gdy uwagę analityków przyciąga koniec rozejmu w konflikcie pomiędzy USA a Iranem. Nie wiadomo, czy dojdzie do nowej rundy rozmów pokojowych pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem.

Na rynku walutowym dolar jest stabilny wobec euro. Bitcoin wyceniany jest po ok. 74800 dolarów za token. Złoto tanieje o ok. 1,5 proc. i znajduje się nieznacznie powyżej granicy 4800 dolarów za uncję.

Czytaj także: Ceny ropy znowu rosną. Negocjacje Iran-USA pod znakiem zapytania

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu logo GPW w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. PAP
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Historia Żółtej Floty, czyli osiem lat na Wielkim Jeziorze Gorzkim
W 1967 roku wojna sześciodniowa zatrzymała kilkanaście przepływających przez Kanał Sueski jednostek, w tym dwie polskie. Na bułgarskim statku działało kino, na brytyjskim rozgrywano mecze piłkarskie,…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Warszawa i Paryż wciąż nie znalazły wspólnego języka. Czy wizyta Macrona to zmieni?
Gdy Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem, dyplomatyczny przekaz będzie jasny: po latach zastoju relacje polsko-francuskie mają wejść w nową fazę. Traktat z Nancy z maja…
19.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Sudan po trzech latach wojny. Ruchomy front i katastrofa humanitarna
Walka o władzę w Sudanie między armią a siłami paramilitarnymi przerodziła się w największy kryzys humanitarny i przesiedleńczy na świecie
19.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto i dlaczego jest dziś kontrolowany? „Wiedza o działaniach skarbówki stała się elementem strategii biznesowej”
Urzędnicy skarbówki w firmach to już coraz rzadszy widok. W ostatnich latach zmalała liczba kontroli, zmieniła się taktyka fiskusa, ale kary dla przedsiębiorców wydają się rekordowo dotkliwe. To…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Kobieta, która rządzi rektorami. „Uczelni w Polsce jest zbyt wiele” (WYWIAD)
– Nie wierzę w zbiorowy „spadek inteligencji” pokolenia Z. To raczej efekt zmian cywilizacyjnych – młodzi częściej traktują studia instrumentalnie. Uczelni jest zbyt wiele, więc studenci wybierają…
20.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będą zmiany, które odblokują KIO. Opóźnienia niektórych inwestycji sięgają kilku lat
Odwołania wykonawców walczących o kontrakty napływające do Krajowej Izby Odwoławczej hamują harmonogramy największych inwestycji infrastrukturalnych. Tylko w tym roku takich wniosków może być nawet…
20.04.2026