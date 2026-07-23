Alphabet zapowiada jeszcze wyższe wydatki na inwestycje w AI

Przychody Alphabet, spółki macierzystej Google, były w drugim kwartale wyższe od oczekiwań. Ale prognozy przekroczyły również wydatki inwestycyjne koncernu.

Koncern technologiczny Alphabet, właściciel Google, podniósł swoją prognozę inwestycji na cały rok obrotowy do 195–205 mld dolarów. Fot. Raa/NurPhoto via Getty Images

Alphabet pokazał wyniki za drugi kwartał roku obrotowego. Zysk na akcję spółki wyniósł 9,11 dolara. Przychody koncernu technologicznego wzrosły o 24 proc. w ujęciu rocznym do 119,8 mld dolarów w porównaniu z 116,93 mld dolarów konsensusu.

Nakłady inwestycyjne firmy wyniosły w drugim kwartale 44,9 mld dolarów. To wzrost o 100 proc. w ujęciu rocznym – podaje CNBC. Przekroczyło to także oczekiwania analityków. Szacunki StreetAccount przewidywały nakłady inwestycyjne w wysokości 44,8 mld dolarów.

Właściciel Google podniósł swoją prognozę inwestycji na cały rok obrotowy do 195-205 mld dolarów. Poprzednio koncern przewidywał, że wyda 180-190 mld dolarów. Konsensus szacunków FactSet wynosił 187,1 mld dolarów.

Miliardowe nakłady to w dużej mierze inwestycje w AI. Podczas prezentacji wyników dyrektor generalny Google Sundar Pichai wskazywał, że inwestycje w sztuczną inteligencję zwiększają możliwości firmy w każdym segmencie biznesowym.

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„Sama aplikacja Gemini ma obecnie 950 mln aktywnych użytkowników i może przetwarzać 22 mld tokenów API na minutę" – powiedział Pichai.

Ale ogromne nakłady Alphabet na AI zaczynają rodzić pytania inwestorów o stabilność długoterminowego popytu. Kurs akcji koncernu zareagował spadkami w handlu posesyjnym.