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NEWSROOM XYZ
23.07.2026 06:58

Alphabet zapowiada jeszcze wyższe wydatki na inwestycje w AI

Przychody Alphabet, spółki macierzystej Google, były w drugim kwartale wyższe od oczekiwań. Ale prognozy przekroczyły również wydatki inwestycyjne koncernu.

Zdjęcie przedstawi telefon na tle logo Google i Alphabet
Koncern technologiczny Alphabet, właściciel Google, podniósł swoją prognozę inwestycji na cały rok obrotowy do 195–205 mld dolarów. Fot. Raa/NurPhoto via Getty Images

Alphabet pokazał wyniki za drugi kwartał roku obrotowego. Zysk na akcję spółki wyniósł 9,11 dolara. Przychody koncernu technologicznego wzrosły o 24 proc. w ujęciu rocznym do 119,8 mld dolarów w porównaniu z 116,93 mld dolarów konsensusu.

Nakłady inwestycyjne firmy wyniosły w drugim kwartale 44,9 mld dolarów. To wzrost o 100 proc. w ujęciu rocznym – podaje CNBC. Przekroczyło to także oczekiwania analityków. Szacunki StreetAccount przewidywały nakłady inwestycyjne w wysokości 44,8 mld dolarów.

Właściciel Google podniósł swoją prognozę inwestycji na cały rok obrotowy do 195-205 mld dolarów. Poprzednio koncern przewidywał, że wyda 180-190 mld dolarów. Konsensus szacunków FactSet wynosił 187,1 mld dolarów.

Miliardowe nakłady to w dużej mierze inwestycje w AI. Podczas prezentacji wyników dyrektor generalny Google Sundar Pichai wskazywał, że inwestycje w sztuczną inteligencję zwiększają możliwości firmy w każdym segmencie biznesowym.

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„Sama aplikacja Gemini ma obecnie 950 mln aktywnych użytkowników i może przetwarzać 22 mld tokenów API na minutę" – powiedział Pichai.

Ale ogromne nakłady Alphabet na AI zaczynają rodzić pytania inwestorów o stabilność długoterminowego popytu. Kurs akcji koncernu zareagował spadkami w handlu posesyjnym.

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