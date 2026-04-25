Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.04.2026
25.04.2026 13:42

Google zainwestuje nawet 40 mld dolarów w Anthropic

Stojąca za Google firma Alphabet zainwestuje 10 mld dolarów w firmę Anthropic, twórcę modelu AI Claude. Jeśli osiągnie określone wyniki, właściciel Google'a zainwestuje w firmę kolejne 30 mld dolarów – podał w piątek Bloomberg.

Inwestycja ma wesprzeć rozbudowę mocy obliczeniowych Anthropic.

To kolejna miliardowa inwestycja, jaką pozyskała w ostatnim czasie firma odpowiadająca za model Claude. W kwietniu nawet 25 mld dolarów zobowiązał się w nią zainwestować także Amazon. Anthropic zobowiązał się z kolei wydać ponad 100 mld dolarów na technologie Amazon Web Services.

W kwietniu Anthropic podpisał także wieloletnie umowy z producentem chipów Broadcom oraz firmą infrastruktury chmurowej CoreWeave – podaje Reuters. Kontrakty mają wesprzeć tworzenie mocy obliczeniowych.

W 2025 r. firma zapowiedziała inwestycje rzędu 50 mld dolarów w centra danych w USA.

Google zainwestuje nawet 40 mld dolarów w Anthropic. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Image
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy tworzą sieć przedsiębiorców w USA. „Uczymy rekomendacji, które budują biznes”
Tajemnicza organizacja w kilka lat zrzeszyła 2,5 tys. polskich przedsiębiorców i doszła do 100 mln zł przychodów. Jak działają Corporate Connections i BNI, jakie mają plany rozwoju oraz czym…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
System kaucyjny: kuleje logistyka
Pół roku funkcjonowania tzw. kaucji za nami. O słabych punktach, wyzwaniach i szansach systemu mówią operatorzy, eksperci, internauci i przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
System SOK za miliony nie działa, prokuratura umarza śledztwo
Ok. 14 mln zł łącznie kosztowała Interaktywna Baza Danych, która miała ułatwić służbę funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei. Jednak nie ułatwiła, a teraz... nie działa.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował ws. odsetek za koszty kredytu. Kancelarie mówią o przełomie
Unijny Trybunał sprzeciwił się naliczaniu odsetek za kredytowane prowizje i składki ubezpieczeniowe. Pełnomocnicy konsumentów zapowiadają falę nowych pozwów w polskich sądach. Banki powołują się na…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma upadła, bo atakujący odgadł hasło. „Przestępcy cały czas skanują internet"
Cyberatak rzadko zaczyna się od spektakularnego włamania w hollywoodzkim stylu. W praktyce to proces – często długotrwały, metodyczny i zaskakująco... przewidywalny.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje
W obliczu geopolitycznych napięć ochrona infrastruktury energetycznej staje się poważnym wyzwaniem dla Polski. – Jeżeli nie przygotujemy infrastruktury, by była odporna na ewentualne kryzysy, to nie…
23.04.2026