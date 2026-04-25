Google zainwestuje nawet 40 mld dolarów w Anthropic

Stojąca za Google firma Alphabet zainwestuje 10 mld dolarów w firmę Anthropic, twórcę modelu AI Claude. Jeśli osiągnie określone wyniki, właściciel Google'a zainwestuje w firmę kolejne 30 mld dolarów – podał w piątek Bloomberg.

Inwestycja ma wesprzeć rozbudowę mocy obliczeniowych Anthropic.

To kolejna miliardowa inwestycja, jaką pozyskała w ostatnim czasie firma odpowiadająca za model Claude. W kwietniu nawet 25 mld dolarów zobowiązał się w nią zainwestować także Amazon. Anthropic zobowiązał się z kolei wydać ponad 100 mld dolarów na technologie Amazon Web Services.

W kwietniu Anthropic podpisał także wieloletnie umowy z producentem chipów Broadcom oraz firmą infrastruktury chmurowej CoreWeave – podaje Reuters. Kontrakty mają wesprzeć tworzenie mocy obliczeniowych.

W 2025 r. firma zapowiedziała inwestycje rzędu 50 mld dolarów w centra danych w USA.