Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce, ale odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów

Górnik Zabrze też odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Zremisowali ze znacznie silniejszym Fenerbahce 1:1. Jednak pierwszy mecz polski klub przegrał 0:1.

Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

Piłkarze z Zabrza stracili bramkę już na początku meczu. W 12. minucie po analizie VAR sędzia przyznał tureckim rywalom „11" po faulu Lukasa Sadilka na Milanie Skriniarze. Talisca pewnie wykonał stały fragment gry i Górnik przegrywał 0:1.

Po rzucie karnym nastąpiła siedmiominutowa przerwa, bo kibice z Zabrza odpalili race i stadion był za mocno zadymiony. Po przymusowej pauzie piłkarze polskiego klubu rzucili się do ataku, jednak ich akcje nie przynosiły rezultatu. Dopiero w 10. minucie przedłużonego czasu gry w pierwszej połowie Michał Sacek przypadkowo znalazł się przy piłce w polu karnym i skierował ją do siatki.

W drugiej połowie piłkarze Fenerbahce przez 20 minut zamknęli Zabrzan na ich połowie, jednak nie potrafili zadać kolejnego ciosu. Dopiero w doliczonym czasie gry Górnik rzucił się do frontalnego ataku, jednak nie zdołał zdobyć gola, który doprowadziłby do dogrywki.

Teraz piłkarze z Zabrza zmierzą się w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z lepszym z pary FC Twente Enschede i Ferencvarosu Budapeszt.

Źródło: PAP