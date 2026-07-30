Kompromitacja Lecha Poznań. Mistrz Polski odpadł z kwalifikacji LM mimo wysokiego zwycięstwa w pierwszym meczu

Lech Poznań wygrał pierwszy mecz w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów 4:1 z duńskim Aarhus GF. Wydawało się, że tylko katastrofa może wyeliminować mistrza Polski. I ta katastrofa się wydarzyła. Mistrz Danii doprowadził najpierw do dogrywki, a potem wygrał w karnych.

Piłkarze Lecha Poznań roztrwonili przewagę i odpadli z walki o Ligę Mistrzów. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Na trybunach poznańskiego stadionu zasiadło 36 tysięcy kibiców, w tym ponad 2 tysiące fanów mistrza Danii. Piłkarze ich zespołu od razu rzucili się do ataku i zepchnęli zawodników Lecha do obrony. Potem jednak wreszcie mistrz Polski ruszył do ataku. Przyznano im nawet rzut karny po tym, jak Jonas Jensen-Abbew zagrał ręką w polu karnym. Jednak sędzia odwołał „11" po analizie VAR.

Od tego momentu Poznaniacy zaczęli grać nerwowo i stracili pierwszą bramkę po strzale Tobiasa Becha w 32. minucie. Lechici próbowali wyrównać, ale Luis Palma zmarnował dwie dogodne sytuacje.

Druga połowa przyniosła kolejne ataki duńskiego klubu. W 55. minucie Robert Gumny zagrał ręką w polu karnym i – po interwencji VAR – sędzia podyktował rzut karny. Kristian Arnstad zamienił go na bramkę.

Lech przegrał konkurs rzutów karnych i odpadł

To dobiło piłkarzy Lecha, którzy mieli potworne problemy ze spokojnym rozgrywaniem akcji. W 75. minucie piłkarze Aarhus wyrównali. Frederik Tingager strzelił gola, który doprowadził do dogrywki. Ta zaczęła się obiecująco, bo w 95. minucie Filip Jagiełło trafił do siatki i przez moment wydawało się, że Lech awansuje do trzeciej rundy eliminacji. Niestety, w setnej minucie dogrywki rezerwowy Tomas Oli Kristjansson ponownie wyrównał stan rywalizacji. Piłkarze mistrza Polski rzucili się do ataku i byli blisko zdobycia kolejnej bramki, jednak zawodzili pod bramką i nie potrafili rozegrać składnej akcji.

W konkursie rzutów karnych lepiej poradzili sobie piłkarze mistrza Danii. Sayyadmanesh i Antoni Kozubal spudłowali i to Aarhus GF zagra w trzeciej rundzie eliminacji do LM z azerskim Sabah Baku. Lechitom została walka w eliminacjach Ligi Europy. W trzeciej rundzie zmierzą się tam z KI Klaksvik z Wysp Owczych.

Źródło: PAP