Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.05.2026
NEWSROOM XYZ
18.05.2026 11:09

GPW Benchmark będzie opracowywał wskaźniki WIBOR i WIBID do końca 2036 r.

GPW Benchmark zdecydował o zaprzestaniu opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz wskaźnika referencyjnego WIBID z dniem 1 stycznia 2037 r.

Ostatnim dniem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich kluczowych terminów fixingowych – 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M) – będzie 31 grudnia 2036 r.

Jak podano w komunikacie, data likwidacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR została wskazana „na podstawie przeprowadzonych analiz opartych na dostępnych dla administratora danych dotyczących rzeczywistego profilu zapadalności należności w krajowym sektorze bankowym ważonego faktycznymi spłatami, danych ogólnodostępnych przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz danych dotyczących struktury zapadalności obligacji skarbowych oraz nieskarbowych, których oprocentowanie oparte jest o kluczowy wskaźnik referencyjny WIBOR".

„Wskazany tryb likwidacji stawek referencyjnych ma na celu dostosowanie logiki realizacji reformy wskaźników referencyjnych do realiów krajowych, uwzględniając przy tym fakt, że ekspozycja użytkowników na WIBID i WIBOR jest szeroka i zróżnicowana" – wskazano w komunikacie.

GPW Benchmark zaznacza także, że „warunkiem powodzenia wygaszania ekspozycji na wskaźniki referencyjne WIBID i WIBOR będzie podjęcie działań mających na celu niezwłoczne wygaszanie procesów zakładających ich wykorzystywanie".

Termin fixingowy Overnight (O/N) nie będzie opracowywany od 1 października 2026 r. – podał także GPW Benchmark.

GPW Benchmark podaje także, że wskaźnik referencyjny WIBOR dla terminu fixingowego wynoszącego 1 rok, w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zobowiązania do jego publikowania, opracowywany jest przez administratora do dnia 21 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem przysługujących KNF kompetencji, w tym w szczególności uprawnienia do przedłużenia tego zobowiązania na okres kolejnych 12 miesięcy.

Polecamy: TSUE zdecydował w sprawie kredytów ze wskaźnikiem WIBOR. Koniec tematu czy zapowiedź kolejnych pytań?

KNF chce, by firmy przestały stosować WIBOR do końca roku

Zgodnie z komunikatem KNF, regulator oczekuje, że wszystkie nadzorowane przez niego podmioty zaprzestaną do końca roku zawierania nowych umów lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR.

„KNF oczekuje, że wszystkie podmioty nadzorowane, a zwłaszcza kredytodawcy i pożyczkodawcy, do 31 grudnia 2026 r. zaprzestaną zawierania nowych umów (w tym umów finansowych) lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR" – napisano w komunikacie KNF.

"W związku z tym,/od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik referencyjny WIBOR powinien służyć wyłącznie do wygaszenia ekspozycji zawartych przed tą datą. Oczekiwanie KNF dotyczące zaprzestania zawierania nowych umów, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR, jest także w interesie prawnym stron umów niefinansowych, w tym podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF" – podano.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano o treść komnunikatu KNF.

Modelowa umowa kredytu hipotecznego pojawia się w dyskusjach branży już od trzech lat. Obecnie pracują nad nią zarówno zespół EKF, jak i prezes UOKiK. Jedni uważają, że równoległe projekty sobie szkodzą, drudzy - wręcz przeciwnie. Fot. GettyImages
GPW Benchmark zdecydował o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR – który przez wiele lat stanowił podstawę do obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych w Polsce – z dniem 1 stycznia 2037 r. Fot. GettyImages
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Infoshare 2026. Szansa dla startupów i dwa tysiące spotkań jeden na jeden
Już 20 maja wystartuje Infoshare 2026. To 20 odsłona wydarzenia, które łączy świat technologii, biznesu i startupów.
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
W co inwestuje Donald Trump? Wartość transakcji przekroczyła 220 mln dolarów
Pojawiły się nowe dane o tym, jakimi aktywami giełdowymi handlował Donald Trump w pierwszym kwartale. Na liście znalazły się takie firmy jak Nvidia, Microsoft i Meta Platforms. Łączna wartość zleceń…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Morawiecki życzy smacznej kawusi, a Mentzen kpi z Kaczyńskiego, czyli polityczna wiosna w rolkach na TikToku
„Podtrzymanie passy”, „miękkiego pączusia i smacznej kawusi” czy Przemysław Czarnek jako wujek z wesela. Nie, to nie sekcja komentarzy, a cytaty z rolek pochodzących z oficjalnych partyjnych profili.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zmiana prezesa PwC Polska. Przemek Paprotny zapowiada ofensywę technologiczną
Od 1 lipca Przemek Paprotny zastąpi Michała Mastalerza na stanowisku prezesa PwC Polska. To kolejne przetasowanie na najwyższych szczeblach zarządczych firmy doradczej, która ma w Polsce ponad 8 tys.…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Gigant z Niemiec tworzy w Polsce hub. HelloFresh: szukamy najlepszych na świecie, nie najtańszych
Assaf Ronen budował centra technologiczne dla Microsoftu i Amazona. Dziś szuka ekspertów obytych ze sztuczną inteligencją dla globalnego foodtechu. Warszawa była dla niego oczywistym kierunkiem, jest…
18.05.2026
Kategorie artykułu: Kultura
TOP5 najciekawszych muzeów
Zapraszamy w podróż do miejsc, które na muzealnej mapie Polski są jedyne w swoim rodzaju. Czasem niszowe, czasem wyspecjalizowane, czasem ukryte w dawnych klasztorach, fabrykach czy kamienicach. Oto…
17.05.2026