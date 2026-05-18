GPW Benchmark będzie opracowywał wskaźniki WIBOR i WIBID do końca 2036 r.

GPW Benchmark zdecydował o zaprzestaniu opracowywania kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz wskaźnika referencyjnego WIBID z dniem 1 stycznia 2037 r.

Ostatnim dniem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich kluczowych terminów fixingowych – 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M) – będzie 31 grudnia 2036 r.

Jak podano w komunikacie, data likwidacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR została wskazana „na podstawie przeprowadzonych analiz opartych na dostępnych dla administratora danych dotyczących rzeczywistego profilu zapadalności należności w krajowym sektorze bankowym ważonego faktycznymi spłatami, danych ogólnodostępnych przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz danych dotyczących struktury zapadalności obligacji skarbowych oraz nieskarbowych, których oprocentowanie oparte jest o kluczowy wskaźnik referencyjny WIBOR".

„Wskazany tryb likwidacji stawek referencyjnych ma na celu dostosowanie logiki realizacji reformy wskaźników referencyjnych do realiów krajowych, uwzględniając przy tym fakt, że ekspozycja użytkowników na WIBID i WIBOR jest szeroka i zróżnicowana" – wskazano w komunikacie.

GPW Benchmark zaznacza także, że „warunkiem powodzenia wygaszania ekspozycji na wskaźniki referencyjne WIBID i WIBOR będzie podjęcie działań mających na celu niezwłoczne wygaszanie procesów zakładających ich wykorzystywanie".

Termin fixingowy Overnight (O/N) nie będzie opracowywany od 1 października 2026 r. – podał także GPW Benchmark.

GPW Benchmark podaje także, że wskaźnik referencyjny WIBOR dla terminu fixingowego wynoszącego 1 rok, w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) zobowiązania do jego publikowania, opracowywany jest przez administratora do dnia 21 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem przysługujących KNF kompetencji, w tym w szczególności uprawnienia do przedłużenia tego zobowiązania na okres kolejnych 12 miesięcy.

KNF chce, by firmy przestały stosować WIBOR do końca roku

Zgodnie z komunikatem KNF, regulator oczekuje, że wszystkie nadzorowane przez niego podmioty zaprzestaną do końca roku zawierania nowych umów lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR.

„KNF oczekuje, że wszystkie podmioty nadzorowane, a zwłaszcza kredytodawcy i pożyczkodawcy, do 31 grudnia 2026 r. zaprzestaną zawierania nowych umów (w tym umów finansowych) lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR" – napisano w komunikacie KNF.

"W związku z tym,/od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik referencyjny WIBOR powinien służyć wyłącznie do wygaszenia ekspozycji zawartych przed tą datą. Oczekiwanie KNF dotyczące zaprzestania zawierania nowych umów, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR, jest także w interesie prawnym stron umów niefinansowych, w tym podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF" – podano.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano o treść komnunikatu KNF.