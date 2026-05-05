GPW: wartość obrotu akcjami na głównym rynku wzrosła w kwietniu do 52,1 mld zł

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w kwietniu 2026 r. wyniosła 52,1 mld zł. To wzrost o 17,1 proc. w ujęciu rocznym – poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w arkuszu zleceń wyniosła 2,48 mld zł i była o 15,3 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Na rynku NewConnect w kwietniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 50,1 proc. w ujęciu rocznym do 179,9 mln zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na tym rynku wzrosła o 55,2 proc. rok do roku i wyniosła 178,8 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotu akcjami w kwietniu wyniosła 16,8 mln zł, wobec 20,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec kwietnia 162 mld zł. Wartość obrotu obligacjami na tym rynku w ramach arkusza zleceń wzrosła o 17 proc. rok do roku do poziomu 884,7 mln zł.

Na Towarowej Giełdzie Energii łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym spadł w kwietniu 2026 r. o 26,2 proc. w ujęciu rocznym do 9 TWh.

Kwiecień na GPW. Trzy IPO na głównym rynku

W komunikacie podsumowującym ubiegły miesiąc GPW wskazuje także, że w kwietniu przeprowadzono trzy debiuty spółek. Były to IPO wydzielonej z Synektika spółki Syn2bio, debiut Creotech Quantum oraz przejście z NewConnect na główny rynek spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna.

W kwietniu przeprowadzono także na GPW cztery emisje ETF i ETN, dwa debiuty na rynku NewConnect oraz dwie emisje obligacji na rynku Catalyst.

Łączna kapitalizacja 361 spółek krajowych notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła na koniec miesiąca 1,15 bln zł. Łączna kapitalizacja wszystkich 402 spółek – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – sięgnęła 2,51 bln zł.

„Pierwsze cztery miesiące 2026 r. potwierdziły dojrzałość i odporność polskiego rynku kapitałowego. Od stycznia do kwietnia 2026 r. przegląd transakcji kapitałowych i dłużnych realizowanych na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wskazuje na wyraźną ewolucję struktury rynku kapitałowego. Obok dużych transakcji, w tym pakietów akcji o wartości ponad miliardowej, coraz istotniejszą rolę odgrywają mniejsze emisje rozwojowe realizowane przez mniejszych i średnich emitentów" – wskazano w komunikacie GPW.