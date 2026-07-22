Grecja zakazuje hulajnóg dla osób poniżej 17 roku życia. Tymczasem 80 proc. Polaków chce obowiązkowych testów dla użytkowników tych pojazdów

Grecki parlament wprowadził zakaz korzystania z elektrycznych hulajnóg osobom poniżej 17 roku życia. Będzie też obowiązkowe OC oraz wyższe kary za jazdę bez kasków. Tymczasem 80 proc. Polaków chce, by użytkownicy tego typu pojazdów zdawali u nas obowiązkowe testy.

Polacy chcą obowiązkowych testów dla użytkowników hulajnóg. Fot. PAP/Paweł Supernak

Mandat za jazdę na hulajnodze dla osób poniżej 17 roku życia wyniesie 150 euro. Kary poniosą też sprzedawcy czy właściciele wypożyczalni tego typu pojazdów. Za udostępnienie pojazdów nieletnim grozi im kara 1000 euro. Będą też zakazy jazdy hulajnogami po drogach, po których można jechać szybciej niż 50 km/h.

Do tego każdy użytkownik takiego urządzenia musi mieć ubezpieczenie OC, inaczej grozi mu mandat w wysokości 250 euro. W górę poszły też mandaty za jazdę bez kasku i w słuchawkach. To będzie kosztować już nie 40, a 150 euro. Wysokość mandatów m.in. za jazdę bez kasku, w słuchawkach lub korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy podwyższono z 40 do 150 euro.

Władze Grecji reagują w ten sposób na coraz więcej ofiar wśród dzieci podczas wypadków z udziałem hulajnóg.

W Polsce rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg

Podobny problem występuje także w Polsce. Z danych policji wynika, że liczba wypadków z udziałem hulajnóg wzrosła o 54 proc., liczba rannych wzrosła o 59,6 proc., a ofiar śmiertelnych o 120 proc. Najczęściej sprawcami wypadków są osoby w wieku 25–39 lat.

Według badań panelu Ariadna 80 proc. Polaków domaga się obowiązkowego testu wiedzy dla użytkowników hulajnóg, a 81 proc. chce, by użytkownicy tych pojazdów byli całkowicie trzeźwi.

– Hulajnogi elektryczne są dziś ważnym elementem miejskiej mobilności. Cieszy nas, że Polacy dostrzegają potrzebę edukacji i chcą lepiej poznać obowiązujące przepisy. Aż 80 proc. respondentów popiera obowiązkowy test wiedzy dla użytkowników hulajnóg, co pokazuje, że edukacja jest dziś postrzegana jako naturalny element bezpiecznego korzystania z tego środka transportu. Nowe przepisy są ważnym krokiem, ale ich skuteczność zależy od tego, czy użytkownicy będą je znali i stosowali w praktyce. Dlatego naszym celem jest przekazywanie wiedzy w prosty i praktyczny sposób – mówi Dorota Olszewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, partnera kampanii.

Grupa Żywiec prowadzi kampanię Trzymaj Pion

– Od 10 lat kampania Trzymaj Pion pokazuje, że odpowiedzialność zaczyna się od świadomych decyzji. Tegoroczną odsłonę poświęcamy użytkownikom hulajnóg elektrycznych, przypominając o prostej zasadzie – po spożyciu alkoholu nie wsiadamy ani za kierownicę samochodu, ani na hulajnogę. Przez test „Prawo bezpiecznego hulania" i wakacyjne działania edukacyjne chcemy zachęcać do bezpiecznych i odpowiedzialnych wyborów każdego dnia – mówi Oliwia Tran, Kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Corporate Affairs, Grupa Żywiec Sp. z o.o.

W lipcu i sierpniu influencerzy wspólnie z ekspertami odwiedzą największe polskie miasta, gdzie przejadą przygotowanymi specjalnie na potrzeby kampanii autorskimi trasami bezpiecznej jazdy na hulajnogach elektrycznych.

Trzymaj Pion to realizowana od 2016 r. kampania edukacyjna Grupy Żywiec, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw uczestników ruchu drogowego oraz zwiększanie świadomości zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych środków transportu. 10. edycja kampanii koncentruje się na bezpieczeństwie użytkowników hulajnóg elektrycznych