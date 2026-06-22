Griffin i PRIMESTAR tworzą platformę hotelową w Polsce

Griffin Capital Partners i PRIMESTAR Group powołały spółkę joint venture Prime Griffin Hotels. Celem przedsięwzięcia jest budowa jednej z największych platform hotelowych w Polsce poprzez przejęcia, nowe inwestycje i adaptacje nieruchomości.

Griffin Capital Partners oraz PRIMESTAR Group ogłosiły utworzenie spółki Prime Griffin Hotels, w której obie firmy posiadają po 50 proc. udziałów. Nowa platforma ma skoncentrować się na rozwoju działalności hotelowej w największych polskich miastach i wykorzystać rosnący potencjał krajowego rynku hotelarskiego.

Partnerzy wskazują, że za decyzją o utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia stoją m.in. silne fundamenty polskiej gospodarki, wzrost ruchu turystycznego, odbudowa popytu na podróże służbowe oraz rosnące zainteresowanie sektorem hotelowym ze strony inwestorów i międzynarodowych sieci hotelowych.

Prime Griffin Hotels ma działać w modelu integrującym inwestycje, rozwój projektów, zarządzanie aktywami oraz operacje hotelowe. Za część operacyjną odpowiadać będzie PRIMESTAR, natomiast Griffin wniesie doświadczenie inwestycyjne, kompetencje w zakresie rozwoju biznesu i zarządzania aktywami oraz dostęp do kapitału instytucjonalnego.

Nowa spółka skoncentruje się na największych rynkach miejskich, w tym Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. W planach jest rozwój portfela hoteli liczących ponad 100 pokoi, działających w segmentach midscale, upscale i luxury.

Strategia zakłada wzrost zarówno poprzez przejęcia istniejących obiektów hotelowych, jak i realizację nowych inwestycji. Spółka zamierza również adaptować inne nieruchomości do funkcji hotelowych oraz modernizować już działające obiekty. Prime Griffin Hotels będzie oferować właścicielom nieruchomości różne modele współpracy, w tym umowy najmu i zarządzania.

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W działalności operacyjnej platforma ma współpracować z międzynarodowymi markami hotelowymi, takimi jak Hilton, IHG i Marriott, a także z marką JUNE rozwijaną przez PRIMESTAR. Firma deklaruje jednocześnie otwartość na kolejne partnerstwa wspierające dalszą ekspansję.

Griffin Capital Partners wnosi do przedsięwzięcia ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku inwestycyjnym i nieruchomościowym. Spółka zarządza obecnie aktywami o wartości przekraczającej 11 mld euro w ramach 20 platform inwestycyjnych. W jej portfolio znajdują się m.in. platformy mieszkaniowe Resi4Rent i LifeSpot, a wcześniej także Student Depot.

PRIMESTAR posiada z kolei ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu hotelami. Grupa zarządza obecnie 21 hotelami oferującymi łącznie 4389 pokoi w 13 miastach i trzech krajach. Firma odpowiada również za jedne z największych w Europie hoteli działających pod markami Hampton by Hilton oraz Holiday Inn Express.

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Według informacji przekazanych przez spółkę cały portfel PRIMESTAR obejmuje obecnie ponad 4900 pokoi. Prime Griffin Hotels poinformowała, że już analizuje potencjalne projekty inwestycyjne w największych polskich miastach. Obejmują one zarówno przejęcia istniejących hoteli, jak i nowe inwestycje oraz konwersje nieruchomości. Pierwsze transakcje spółka planuje ogłosić w najbliższych miesiącach.