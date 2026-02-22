Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 22.02.2026
NEWSROOM XYZ
22.02.2026 11:02

Grupa Azoty proponuje wierzycielom układ. Chce spłacić 17 proc. wierzytelności

Spółka Grupa Azoty Polyolefins zaproponowała w sobotę układ swoim wierzycielom. Chce im spłacić 17 proc. wierzytelności. Ich suma to ponad 6 mld zł. Spółka buduje instalację Polimery Police.

Spółka przekazała propozycję układu wraz z planem restrukturyzacji do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Propozycja układowa dotyczy zobowiązań o łącznej wysokości ponad 6 mld zł, obejmując podmioty posiadające wierzytelności przekraczające 5 mln zł.

Zgodnie z planem Grupa Azoty spłaci 17 proc. wierzytelności dzięki sprzedaży 100 proc. udziałów spółki Grupa Azoty Polyolefins (GAP) Orlenowi. Multienergetyczny gigant złożył ofertę kupna wszystkich udziałów za 1,02 mld zł. Jest ona ważna do końca marca. Aby jednak do tego doszło, wierzyciele muszą zgodzić się na układ.

Bez restrukturyzacji zobowiązań objętych układem niemożliwe jest przeprowadzenie transakcji” – przekonuje prezes GAP Małgorzata Królak. Zapewniła, że zatwierdzenie układu pozwoli na stabilizację sytuacji finansowej i niezbędne oddłużenie.

Restrukturyzacja miałaby objąć też zobowiązania wobec spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, których wartość sięga 1,98 mld zł. Na samą jednostkę dominującą – Grupę Azoty – przypada 790 mln zł. Zgodnie z zaproponowanymi warunkami układu w przypadku spółek z Grupy wierzytelności te mają zostać zaspokojone na poziomie ok. 4 proc., a w przypadku samej Grupy Azoty – na poziomie 0,06 proc

Polecamy: Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą

Zakład w Policach przynosi straty

W 2015 r. ówczesny zarząd Grupy Azoty podjął decyzję o budowie w zakładach chemicznych w Policach instalacji do produkcji propylenu. Wtedy wartość inwestycji szacowano na 1,7 mld zł. W 2017 r. zdecydowano o rozszerzeniu produkcji o polipropylen przy nakładach inwestycyjnych rzędu 4 mld zł. W marcu 2019 r. na wykonawcę wybrano Hyundai Engineering, a Grupa Azoty informowała wówczas, że inwestycja powinna się zamknąć w 5 mld zł.

We wrześniu 2019 r. Hyundai Engineering Co. i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zobowiązały się do wniesienia do projektu 130 mln dol. Nowa spółka z koreańskim wkładem została nazwana Grupa Azoty Polyolefins.

Nowy zakład został hucznie otwarty już w czerwcu 2023 r., ale do dziś inwestycja nie została zakończona. Był to jeden z największych projektów w polskim przemyśle od lat – jego realizacja pochłonęła ponad 7 mld zł. Dziś jednak fabryka przynosi straty – według szacunków analityków ok. 100 mln zł na kwartał.

W marcu 2025 r. Orlen sfinansował dla GAP zakup głównego substratu – propanu. W sierpniu tego samego roku spółka zerwała umowę z Hyundai Engineering, naliczając 111 mln euro kary umownej. 29 listopada 2025 r. GAP podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Przeczytaj więcej w artykule: Grupa Azoty dociśnięta przez wierzycieli. „Problemy spółki to skutek megalomanii poprzednich władz”

Źródło: PAP

Na zdjęciu Polimery Police
Nowy zakład w Policach przynosi straty rzędu 100 mln zł na kwartał.
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy
Orlen i Orange ciągną WIG20 w górę, ale spadki mniejszych indeksów przeważają. Dzień na GPW 19 lutego 2026 r.
Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się lekkim wzrostem WIG20 i wyraźnym spadkiem mniejszych indeksów. Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniły się Orlen i Orange, a negatywnie – LPP i PGE. Sektor bankowy stabilnie rośnie.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ustrój KRS bez zmian. Co dalej po decyzji prezydenta?
Rządowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa miała uregulować status Rady, która rekomenduje nowych i awansuje czynnych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o jej zawetowaniu.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Polskie huby innowacji w rankingu „Financial Times”. Jak w wygląda wsparcie startupów na lokalnym rynku?
Siedem polskich organizacji wspierających startupy znalazło się w rankingu „Europe’s Leading Start-Up Hubs 2026” opublikowanym przez „Financial Times”. Dwie z nich uplasowały się w pierwszej trzydziestce zestawienia, a najwyżej ocenioną instytucją z Polski i regionu został Startup Hub Poland.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nowa strategia dla startupów jeszcze w tym roku. Oto co rekomenduje branża
Jeszcze w tym roku chcemy przedstawić wizję dla startupów – zapowiada ministerstwo rozwoju. W resorcie ma też wreszcie powstać strategia dla sektora kosmicznego – Polska dotychczas nie miała żadnej.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Kruk nurkuje, KGHM liderem wzrostów. Dzień na GPW 20 lutego 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów na GPW, napędzane przez geopolitykę. Odczuły to wszystkie główne indeksy, kończąc tydzień na czerwono. Po publikacji wyników mocno spadły notowania Kruka. Liderem wzrostów na WIG20 zostało KGHM, wyprzedzając na ostatniej prostej Budimex.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026