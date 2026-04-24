Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
24.04.2026 07:17

Grupa Azoty dokona znaczącego odpisu. Wynik netto w dół o 4,4 mld zł

Grupa Azoty przewiduje, że dokonanie odpisów aktualizujących, o których poinformowała w czwartek, obniży wynik netto spółki za 2025 r. o 4 mld 426 mln zł, a zysk operacyjny o 4 mld 446 mln zł.

Szacunkowe skonsolidowane wyniki grupy w 2025 r. to 13,1 mld zł przychodów, EBITDA na poziomie 323 mln zł przy marży 2,5 proc. „Wyniki te były determinowane głównie poprawą w segmencie agro, przy utrzymującym się niewystarczającym popycie na większość pozostałych produktów grupy" – komentuje spółka.

Uwzględniające wpływ odpisów wynik operacyjny oraz wynik netto były na poziomie ujemnym. EBIT wyniósł minus 5,26 mld zł. Strata netto to 5 mld 145 mln zł – podaje Grupa Azoty w szacunkowych wynikach. Raport zaudytowany grupa opublikuje 29 kwietnia.

Grupa Azoty dokonuje miliardowego odpisu w związku z awarią w Polimerach Police

Największy wpływ na zyski Grupy Azoty miał odpis na ponad 4,3 mld zł dokonany w związku z trwałą awarią techniczną w Polimerach Police z lipca 2025 r. W jej wyniku „zdolność spółki zależnej GA Polyolefins do generowania przyszłych przepływów pieniężnych uległa istotnemu ograniczeniu w najbliższym horyzoncie czasowym" – podała grupa. Wznowienie produkcji pozostaje uzależnione od przeprowadzenia remontu generalnego instalacji.

Wyniki testów na utratę wartości uwzględniają kwestie związane z warunkami planowanej sprzedaży zakładu Orlenowi. Koncern zaoferował Azotom za fabrykę ponad 1 mld zł.

Jednocześnie rozliczenie ugody i kar umownych z wykonawcą Projektu Polimery Police poprawiło wynik EBITDA i EBIT oraz zysk netto o 50 mln zł. Aktualizacja zobowiązań wynikających z umowy akcjonariuszy GA Polyolefins poskutkowała z kolei zwiększeniem zysku netto o 566 mln zł.

Wyniki Grupy Azoty w czwartym kwartale

W czwartym kwartale 2025 r. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3,1 mld zł oraz wynik EBITDA w wysokości 11 mln zł, co przełożyło się na marżę EBITDA wynoszącą plus 0,4 proc. W porównaniu z 2024 r. skonsolidowany wynik EBITDA był wyższy o 42 mln zł, a marża EBITDA wzrosła o 1,4 pkt. proc.

„Czwarty kwartał 2025 r. przyniósł wyraźne wyzwania rynkowe, wynikające z silnej presji importowej spoza Unii Europejskiej oraz osłabionego popytu w kluczowych gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo czy motoryzacja. Mimo to, dzięki istotnemu spadkowi cen gazu ziemnego oraz optymalizacji kosztów zużycia pozostałych surowców, Grupa wypracowała dodatni wynik EBITDA i poprawiła rentowność operacyjną względem ubiegłego roku" – podała spółka w komunikacie prasowym.

– Kluczowym krokiem w kierunku długoterminowej stabilizacji finansowej było podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w GA Polyolefins na rzecz Orlenu, co pozwoli na redukcję długu i odzyskanie elastyczności operacyjnej przez grupę. Rozwiązanie kwestii Projektu Polimery Police stanowi punkt zwrotny umożliwiający nam pełną koncentrację na fundamencie nawozowym oraz budowie wartości grupy zgodnie z nową strategią – skomentował prezes Grupy Azoty Marcin Celejewski, cytowany w komunikacie prasowym.

Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images
