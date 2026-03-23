Grupa GPW z najwyższymi przychodami w historii i rekordowymi obrotami na rynku akcji w 2025 r.

Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zakończyła 2025 r. rekordowymi wynikami finansowymi i rynkowymi – podała grupa.

Przychody grupy kapitałowej GPW osiągnęły w 2025 r. poziom 551,9 mln zł. To wzrost o 18,7 proc. rok do roku i najwyższy rezultat w historii grupy.

Segment rynku finansowego wzrósł o 23,1 proc. rok do roku i osiągnął przychody na poziomie 364,5 mln zł. Segment rynku towarowego, korzystając z rosnących obrotów gazem ziemnym, wypracował 171,6 mln zł przychodów. Był to wzrost o 12,5 proc. rok do roku.

Skorygowana EBITDA grupy GPW w 2025 r. wyniosła 225,4 mln zł, co oznacza wzrost o 37,7 proc. w porównaniu z 2024 r.

Skorygowany zysk netto wzrósł do 204,7 mln zł, czyli o 30,2 proc. rok do roku.

Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) spadł o 5,3 pkt. proc. do poziomu 66,1 proc. Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) grupy wyniosła 17,8 proc., co oznacza wzrost o 3,8 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Grupa GPW chce kontynuować politykę dywidendową

Kurs akcji GPW osiągnął 27 lutego 2026 r. na zamknięciu poziom 81,15 zł, co stanowi najwyższą wartość w historii notowań spółki – podano także w komunikacie.

– Priorytetem pozostaje kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej, obejmującej wypłatę 60–80 proc. skonsolidowanego zysku netto oraz dążenie do stopniowego wzrostu poziomu dywidend. Stabilność finansowa grupy oraz struktura przychodów pozwalają realizować te założenia w sposób przewidywalny i odpowiedzialny – skomentował cytowany w komunikacie prezes grupy GPW Tomasz Bardziłowski.

Rok 2025 przyniósł rekordowe obroty na rynku akcji

Obroty sesyjne akcjami na Głównym Rynku GPW wzrosły w 2025 r. o 41,9 proc. w ujęciu rocznym do 470,3 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami na Rynku Głównym GPW także wzrosła o 41,9 proc., do 1,89 mld zł.

Historycznej aktywności inwestorów w 2025 r. towarzyszyły rekordowe poziomy indeksów giełdowych. Indeks WIG po raz pierwszy w historii przekroczył w kwietniu poziom 100 tys. punktów, a 25 lutego 2026 r. ustanowił nowy rekord zamknięcia na poziomie 127 740,99 pkt.

– Rok 2025 był dla giełdy rekordowy. Indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o 47 proc., co jest najwyższym wzrostem w tym stuleciu. Obroty akcjami na Głównym Rynku GPW zwiększyły się o 41,9 proc. i sięgnęły rekordowych 470 mld zł, a wartość transakcji pozyskania kapitału przez spółki i ich właścicieli na rynku akcji przekroczyła 20 mld zł. Wszystko za sprawą większego zainteresowania GPW, zarówno ze strony globalnych instytucji, jak i dynamicznie rosnącej bazy inwestorów krajowych – komentuje prezes zarządu GPW.

– Liczba rachunków maklerskich w Polsce zwiększyła się w ubiegłym roku o 565 tys., osiągając poziom ponad 2,5 mln. Przyciągnięcie inwestorów krajowych na giełdę to główny priorytet naszej długoterminowej strategii rozwoju i wzmacniania roli Warszawy jako strategicznego centrum finansowego regionu – dodaje Bardziłowski.

Liczba IPO była ograniczona

W 2025 r. na GPW w Warszawie odnotowano łącznie 55 debiutów. „Rok charakteryzował się przede wszystkim silnym ożywieniem w zakresie emisji wtórnych, podczas gdy liczba nowych ofert pierwotnych pozostawała ograniczona. Łączna wartość rynku Equity Capital Market w 2025 r. wyniosła 20,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 28,5 proc." – wskazano w komunikacie grupy GPW.

Szczególnie istotnym IPO na rynku głównym był debiut Diagnostyki o wartości około 1,7

mld zł. Był to jeden z największych debiutów w Europie w tym okresie – wskazano w komunikacie.

Na rynku NewConnect zadebiutowało w 2025 r. 8 spółek, natomiast na rynku Catalyst odnotowano 28 debiutów obligacji. W 2025 r. wprowadzono na ten rynek obligacje nieskarbowe o wartości 33,4 mld zł, a łączna wartość notowanych na rynku emisji obligacji sięga już 154 mld zł.

Segment instrumentów pasywnych na GPW rozwijał się w szybkim tempie,

osiągając najwyższe w historii poziomy obrotów – podaje grupa. W 2025 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowało sześć nowych ETF‑ów. W 2026 r. do obrotu wprowadzono już osiem kolejnych. Łączna liczba ETF‑ów, ETC i ETN notowanych na GPW wzrosła do 28 instrumentów. Łączna wartość obrotów ETF‑ami i ETC na GPW w 2025 r. wyniosła 3,32 mld zł, co oznacza wzrost o 121,5 proc. w ujęciu rocznym.

Na GlobalConnect zadebiutowały w 2025 r. akcje 13 spółek m.in. z Danii, Szwecji, USA i Niemiec.