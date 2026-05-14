14.05.2026 07:07

Grupa PZU ze spadkiem zysku netto w pierwszym kwartale

Grupa PZU w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 2 mld 617 mln zł. To spadek o 23,8 proc. w ujęciu rocznym.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 mld 362 mln zł wobec 1 mld 760 mln zł w pierwszym kwartale 2025 r.

Wskaźnik aROE (skorygowany wskaźnik rentowności kapitału własnego) przypadający jednostce dominującej wyniósł 15,7 proc. To spadek o 6,7 pkt. proc. wobec osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zdaniem PZU wpływ na zmianę wyniku operacyjnego grupy miało kilku czynników. To m. in. wzrost wyniku z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń indywidualnych na życie o charakterze ochronnym (szczególnie w efekcie wyższego wyniku z usług ubezpieczenia oraz wyniku z inwestycji alokowanego do segmentu).

Grupa osiągnęła jednocześnie niższe wyniki w segmencie działalności bankowej. PZU tłumaczy to w szczególności spadkiem wyniku odsetkowego w efekcie obniżek rynkowych stóp procentowych, wyższym poziomem opłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz wzrostem kosztów działalności.

Na wyniki PZU wpłynął także spadek wyniku z działalności operacyjnej w segmencie inwestycji. Spadek nastąpił „głównie w związku z ujemnym efektem przejściowych różnic kursowych od nieruchomości oraz niższym wynikiem z instrumentów kapitałowych, w szczególności ze względu na niekorzystną sytuację na rynku" – podaje grupa.

Grupa PZU osiągnęła też niższą rentowność w segmencie majątkowych ubezpieczeń masowych m. in. ze względu na „ponadnormatywną liczbę szkód o charakterze masowym, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi". Te same czynniki wpłynęły na spadek wyniku w krajach bałtyckich.

PZU zanotowało do tego spadek zysku z działalności operacyjnej w segmencie majątkowych ubezpieczeń korporacyjnych oraz wzrost w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych na życie.

Ubezpieczyciele zarobili więcej niż przed rokiem, w czym pomogły im dochody z inwestowania składki. Lider branży - PZU - rośnie wolniej niż rynek i w segmencie OC Warta ma ochotę, by go przegonić (Fot. PAP)
Grupa PZU w pierwszym kwartale 2026 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 2 mld 617 mln zł. To spadek o 23,8 proc. w ujęciu rocznym.
