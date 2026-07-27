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NEWSROOM XYZ
27.07.2026 09:21

Akcje Żabki pikują. Dwucyfrowy spadek po rezygnacji Seven & i Holdings z inwestycji

Akcje Żabki notują dwucyfrowy spadek. W sobotę firma Seven & i Holdings zrezygnowała z inwestycji w spółkę, której zapowiedź była motorem ostatnich wzrostów kursu sieci sklepów.

Szyld Żabki nad sklepem
Wartość porzuconej inwestycji miała wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych.
Fot. STR/NurPhoto via Getty Images

O godz. 9.05 kurs Żabki traci 11,9 proc. Akcje spółki kosztują 27,46 zł, podczas gdy wcześniej były wyceniane na 31,15 zł. Tymczasem WIG20 rośnie o 0,6 proc.

W sobotę japoński koncern Seven & i Holdings poinformował, że zrezygnował z inwestycji w Grupę Żabka. Wcześniej informacje o potencjalnym wejściu giganta z Japonii wywołała silny wzrost notowań polskiej spółki.

Wartość inwestycji miała wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Ostatecznie jednak stronom nie udało się ustalić satysfakcjonującej ich ceny.

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